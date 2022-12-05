Ümraniyespor hazırlıklarına devam etti

HangiKredi Ümraniyespor, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'da hazırlık kampını yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Recep Uçar, antrenman öncesinde takımını toplayarak oyuncularla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcular, kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladı.
Ümraniyespor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.