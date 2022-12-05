Uruguay - Gana maçı sonunda hakemin üzerine yürümüştü! FIFA’dan Galatasaraylı Fernando Muslera’ya soruşturma…

2022 Katar Dünya Kupası heyecanı devam ederken, turnuvaya grup aşamasında veda eden Uruguay'a FIFA disiplin soruşturması açıyor.
H Grubu'nda yer alan Uruguay, grubun son maçında Gana karşısında 2-0 kazanarak puanını 4'e çıkarsa da aynı puandaki Güney Kore averaj ile 2. sırayı alarak gruplardan çıkan takım olmuştu.
COPA'nın haberine göre, Gana karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan pozisyonda Alman hakem Daniel Siebert'in kararlarına yönelik Uruguaylı futbolcular büyük tepki gösterirken, FIFA Uruguay'a soruşturma açıyor.
Aynı zamanda maç sonunda hakeme tepki gösteren oyuncular Fernando Muslera, Jose Gimenez, Edinson Cavani ve Diege Godin'e özel olarak ayrı bir soruşturma açıyor.
Karşılaşmanın sonunda Atletico Madrid'li Jose Gimenez'in hakemin üzerine yürümesi ve Edinson Cavani'nin VAR Video Monitörünü yere itmesi dikkat çekmişti.