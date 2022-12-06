Beşiktaş’a Mısırlı yıldız orta saha: Mohamed Magdy Afsha

İskoç basını, Celtic'in 26 yaşındaki oyun kurucu ile 'ilk teması' kurduğunu ancak Ocak transfer döneminde bir hamle yapmayı seçerlerse Championship ve Türk kulüplerinin de rekabetiyle karşı karşıya kalacağını iddia etti. Oyuncunun menajeri Abdelrahman Ismail, Mısır'da bir radyo istasyonuna "Beşiktaş, Galatasaray ve Celtic, Mohamed Magdy Afsha'yı imzalamak için yarışıyor.

Futbola ülkesi Mısır'ın Ennpi takımında başlayan Afsha ardından Mısır'ın El Raja takımının yolunu tuttu. Oyuncunun sonraki adresi ise ülkesinin bir başka takımı olan Pyramids FC oldu. Afsha, 31 Temmuz 2019 tarihinde ise şimdiki kulübü El Ahly ile transferde anlaşmaya vardı. Şimdilerde El Ahly formasını terleten oyuncu performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla çıktığı 4 resmi maçta 2 asist kaydetmeyi başardı. (Fotomaç)