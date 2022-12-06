Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşılaşıyor

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, bugün İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.
CANLI | GALATASARAY - VILLARREAL
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Mata, Barış, Yusuf Demir, Van Aanholt, Gomis.
Villarreal: Reina, Kiko, Cuenca, Chukwueze, Mojica, Trigueros, Alex Baena, Coquelin, Morlanes, Mandi, Pascual.