Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşılaşıyor
Giriş Tarihi: 6.12.2022 19:52

Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşılaşıyor

Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşılaşıyor

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen dostluk turnuvasında LaLiga ekiplerinden Villarreal ile mücadele ediyor.

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, bugün İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.

CANLI | GALATASARAY - VILLARREAL

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Mata, Barış, Yusuf Demir, Van Aanholt, Gomis.

Villarreal: Reina, Kiko, Cuenca, Chukwueze, Mojica, Trigueros, Alex Baena, Coquelin, Morlanes, Mandi, Pascual.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ÜÇLÜ ZİRVE! Emeklilikte yaşa takılanlar için nefesler tutuldu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den PEŞ PEŞE asgari ücret 2023 mesajı!
Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söyleyin: Kobani bitti!
SON DAKİKA: Aslı Baykal CHP'nin vizyon belgesini bombaladı: Ya Erdoğan ya Rifkin dediler! Seçmen mesajı aldı...
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
SON DAKİKA: Tramvay sürücüsü tutuklandı: Açlıktan gözüm kararmış bayılmış olabilirim!
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için acı bir kayıp!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşılaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA