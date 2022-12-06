Galatasaray’da takım oyunu! Birlik beraberlik arttı

Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da pozitif hava devam ediyor. Teknik heyet ve futbolculara yapılan 100 milyon TL ödeme Florya'da yüzleri güldürürken, sarı-kırmızılılar artık saha dışında da 'takım' görüntüsü veriyor.

'NASIL DAHA ERKEN DÖNERIM?'

Sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilen Sergio Oliveira, 1.5 ay öngörülen dönüş süresini erkene çekmek için fedakârlıktan kaçınmıyor. Sağlık heyeti ile her gün görüşen ve "Nasıl daha erken dönerim?'' diye soran Portekizli yıldız, evinde hem tedavi oluyor hem de çalışıyor. Dünya Kupası için verilen arada Kerem Aktürkoğlu, Mekke'ye giderek Umre yaptı. Genç oyuncu mutluluğunu da bu fotoğrafla paylaşmıştı...