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Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:34 Son Güncelleme: 6.12.2022 17:15

İspanyol oyuncu Raul Albiol, Türk futbolunun Avrupa'da eski günlerine döneceğine inanıyor

AA
İspanyol oyuncu Raul Albiol, Türk futbolunun Avrupa’da eski günlerine döneceğine inanıyor

İspanyol oyuncu Raul Albiol "2000'li yıllara göre sanki Türk futbolu daha zor bir dönemden geçiyor. Yakın zamanda 2000'li yılların Fenerbahçe'si ve Galatasaray'ını tekrardan üst seviyelerde göreceğimizi umuyorum" dedi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Villarreal forması giyen tecrübeli savunmacı Raul Albiol, Türk futbolunun 2000'li yıllarda yakaladığı başarılara tekrar döneceğine inandığını söyledi.

Kariyerinde İspanya Milli Takımı'yla Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra LaLiga, UEFA Avrupa Ligi, İspanya Kupası, İspanya Süper Kupası, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası zaferleri bulunan 37 yaşındaki İspanyol stoper, takımı Villarreal'ın hazırlık maçları için geldiği İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunu ve taraftarını öven Albiol, "Burada futbol atmosferi çok güzel yaşanıyor ve çok ateşli tribünler var. Takımlarına çok destek olan taraftarlar var ve Türkiye'de maça çıkmak çok kolay değil. Şu anda Türk kulüplerinin en iyi dönemlerinden geçtiğini düşünmüyorum ve milli takımda da buna benzer şekilde bir süreç var. 2002 Dünya Kupası yarı finali, 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finali. 2000'li yıllara göre sanki Türk futbolu daha zor bir dönemden geçiyor. Yakın zamanda 2000'li yılların Fenerbahçe'si ve Galatasaray'ını tekrardan üst seviyelerde göreceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçı için bulundukları İstanbul'da Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiklerini, Galatasaray'la da bu akşam karşılaşacaklarını hatırlatan İspanyol futbolcu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçında aslında 2-0 öne geçme fırsatımız oldu ama bu fırsatı kaçırınca ve penaltıdan da golü yiyince işler değişti. Hazırlık maçları olsa bile herkes sonuca bakıyor ve herkes kazanmayı seviyor. Umarım ki bu gece farklı bir sonuç alırız. Galatasaray maçı da benzer kalitede geçecektir. Sonuçta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da eşit seviyelerde oynadığını düşünüyorum ve benzer bir atmosfer bekliyoruz."LaLiga'nın İngiltere Premier Ligi'yle birlikte dünyanın en iyi iki liginden biri olduğunu vurgulayan Albiol, devam eden FIFA Dünya Kupası'lya ilgili ise "İspanya takımını iyi görüyorum. Onların yanında 3-4 güçlü milli takımın olduğunu düşünüyorum. Umarım İspanya yarı finale yükselir ve sonunda da bir Brezilya-İspanya finali gerçekten eğlenceli olur." diyerek görüşlerini aktardı.

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İspanyol oyuncu Raul Albiol, Türk futbolunun Avrupa'da eski günlerine döneceğine inanıyor
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