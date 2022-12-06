Samuel Eto’o Katar’da Youtuber dövdü! Efsane isim çılgına döndü

Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea, Antalyaspor ve Konyaspor gibi takımlarda top koşturan efsane futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, 2022 Dünya Kupası'nda skandal bir olaya karıştı.
41 yaşındaki futbol adamı, 2022 Dünya Kupası son 16 turundaki Brezilya-Güney Kore maçının ardından öfke patlaması yaşadı ve Youtuber'a saldırdı. Fransız La Opinion, karşılaşmanın ardından Eto'o'nun Youtuber'a şiddet uyguladığı görüntüleri paylaştı. Görüntünün başında maçtan çıkan Eto'o'nun taraftarla fotoğraf çektirdiği görüldü. Daha sonra adının Said Mamouni olduğu öğrenilen Cezayirli bir Youtuber kadraja girdi. Kısa süre sonra yaşanan bir diyalog üzerine adeta çılgına dönen Eto'o bir anda Cezayirli Youtuber'ın üzerine yürümeye başladı.
SURATINA TEKME ATTI
Araya girmeye çalışanlar olsa da öfkesini dizginleyemeyen Eto'o, yere düşen kamerasını almak için eğilmesini fırsat bilerek Mamouni'nin suratına diziyle şiddetli tekme attı. Mamouni sert tekmenin etkisiyle yere yığılırken, araya girenler efsane futbolcuyu bölgeden uzaklaştırdı. Aynı zamanda resmi Dünya Kupası Elçisi olan Samuel Eto'o'nun bu hareketi büyük şok etkisi yarattı.
Daha sonra Youtube kanalından bir açıklama yapan Said Mamouni kırılan kamerasını ve Eto'o'nun suratında vurduğu yerleri gösterdi. Olayın nedeni henüz tam olarak bilinmezken tartışmanın geçtiğimiz mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile Kamerun arasında oynanan maçla ilgili olduğu iddia edildi. Kamerun, deplasman golüyle Cezayir'i eleyip Dünya Kupası bileti almış, Cezayir cephesi ise maçın hakemine öfke kusmuştu. Mamouni'nin maçı hatırlatıp Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o'ya hareket etmiş olabileceği ifade edildi.