Samuel Eto’o Katar’da Youtuber dövdü! Efsane isim çılgına döndü

SURATINA TEKME ATTI

Araya girmeye çalışanlar olsa da öfkesini dizginleyemeyen Eto'o, yere düşen kamerasını almak için eğilmesini fırsat bilerek Mamouni'nin suratına diziyle şiddetli tekme attı. Mamouni sert tekmenin etkisiyle yere yığılırken, araya girenler efsane futbolcuyu bölgeden uzaklaştırdı. Aynı zamanda resmi Dünya Kupası Elçisi olan Samuel Eto'o'nun bu hareketi büyük şok etkisi yarattı.

Daha sonra Youtube kanalından bir açıklama yapan Said Mamouni kırılan kamerasını ve Eto'o'nun suratında vurduğu yerleri gösterdi. Olayın nedeni henüz tam olarak bilinmezken tartışmanın geçtiğimiz mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile Kamerun arasında oynanan maçla ilgili olduğu iddia edildi. Kamerun, deplasman golüyle Cezayir'i eleyip Dünya Kupası bileti almış, Cezayir cephesi ise maçın hakemine öfke kusmuştu. Mamouni'nin maçı hatırlatıp Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o'ya hareket etmiş olabileceği ifade edildi.