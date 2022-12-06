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Giriş Tarihi: 6.12.2022 08:19

Şenol Güneş'ten transfer harekatı!

Şenol Güneş’ten transfer harekatı!

Sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat daha sonra Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Deneyimli teknik adam 4 takviye istedi, mali şartlar nedeniyle listesini %50 azalttı.

Takımın başına geçmesinin ardından eksikleri hemen tespit eden teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer için sol bek ve orta sahayı işaret etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapılırken tecrübeli çalıştırıcı; sol bek, stoper, orta saha ve kanat gerekliliğini anlattı.

Ancak mali durum nedeniyle aciliyeti iki bölgeye indiren deneyimli teknik adam, Masuaku'nun defansif katkısının zayıflığının takım savunmasını da etkilediğine vurgu yaptı. Yönetimin özellikle orta sahaya takviye için Almanya'da çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

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Şenol Güneş'ten transfer harekatı!
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