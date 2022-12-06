Sivasspor hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor

Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına Antalya kampıyla devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 11'inci gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, ardından dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.
Futbolcular son bölümde ise dar alan pas çalışması, hücum savunma çalışmaları ve yarı sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.
Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.