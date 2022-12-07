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Giriş Tarihi: 7.12.2022 10:59 Son Güncelleme: 7.12.2022 12:07

39 yaşındaki Pepe, Dünya Kupası tarihine geçti

İHA
39 yaşındaki Pepe, Dünya Kupası tarihine geçti

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre’yi 6-1’lik skorla mağlup ederken, takımın ikinci golünü kaydeden 39 yaşındaki defans oyuncusu Pepe, turnuva tarihinde eleme müsabakalarında gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Mücadelenin 33. dakikasında Bruno Fernandes'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Pepe, kaleci Sommer'i geçti ve takımını 2-0 öne geçirdi. 39 yaşındaki defans oyuncusu attığı bu golle de tarihe geçti. Deneyimli futbolcu, Dünya Kupası tarihinde eleme maçlarında gol sevinci yaşayan en yaşlı futbolcu oldu.

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39 yaşındaki Pepe, Dünya Kupası tarihine geçti
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