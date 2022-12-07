Boluspor’da Gökhan Karadeniz’den kendisine takım bulması istendi

Abak yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri 28 Mayıs'tan bu yana Boluspor'un başarısı ve geleceği için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.Geçen hafta deplasmanda oynadıkları Altay karşılaşmasında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarına işaret eden Abak, bunun ne futbolculara ne teknik heyete ne de takım yöneticilerine yakıştığını kaydetti.

Başkan Abak, Boluspor'un bunun da üstesinden gelebilecek büyük bir camia olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Biz büyük bir aileyiz. Önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Bandırmaspor maçında her zaman yanımızda olan, gönlü Boluspor sevdasıyla dolu tüm taraftarlarımızla birlik ve beraberlik içinde olacağımızın bilinmesini isteriz. Sezon başında yönetim kurulumuz tarafından belirlenen iç saha, dış saha ve paket prim sistemimize uygun olarak her perşembe günü tüm futbolcularımıza, teknik heyete ve destek ekibine maç primleri söz verildiği şekilde aksatmadan ödenmektedir. Maaş, peşinat gibi konularda da yönetim kurulumuz ödemeleri zamanında yapmaktadır."

Sezonun kalan kısmındaki hedeflerinden bahseden Abak, "Hedef koyan ve başarı isteyen yönetim kurulumuz, devre arasında Boluspor'un menfaatleri doğrultusunda gerekli mevkilere transferler yapacaktır. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Başarılı olacağımıza inancımız tamdır. Hedeflediğimiz kadro mühendisliğinde, yönetim kurulumuzun 6 Aralık tarihli kararıyla profesyonel futbolcumuz Gökhan Karadeniz'e kendisine başka bir kulüp bulması için izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.