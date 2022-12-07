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Giriş Tarihi: 7.12.2022 10:02 Son Güncelleme: 7.12.2022 10:08

Bursaspor, PFDK’ya sevk edildi

İHA
Bursaspor, PFDK’ya sevk edildi

Bursaspor, Şanlıurfaspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Yeşil-beyazlı takımdan aynı maçta 6 futbolcunun sarı kart görmesi, kötü tezahürat ve Şenol Tüfekçi’nin talimatlara aykırı hareketleriyle sevk edildiği belirtildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUN'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"Bursaspor Kulübü'nün 03.12.2022 tarihinde oynanan Bursaspor - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü görevlisi Şenol Tüfekçi'nin aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.12.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Bursaspor, PFDK’ya sevk edildi
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