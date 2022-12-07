Cristiano Ronaldo tarihin eşiğinde

Oynadığı futbolla son 10 yıla damgasını vuran Cristiano Ronaldo, kırılması zor rekorun eşiğinde... 12 yıl sonra döndüğü Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağladığı yazıldı. 2.5 senelik kontrat karşılığında sponsorluklarlaDünya Kupası'nın tek kulüpsüz oyuncusu konumundaki Ronaldo,Listenin zirvesinde yer alan Portekizli futbolcu, PSG ile yaklaşık'yu cebine koyan'ye fark atacak. L.A. Lakers'tan basketbolcuve PSG'nin diğer bir yıldızıise ilk dördü oluşturdu.BÜLENT TİMURLENK2030'un promosyonuher ne kadar yalanlansa da Portekiz turnuvaya devam ettiği sürece bu haber resmi olarak açıklanmaz. Teklif yeni değil, sezon başında da vardı.Bu ücret Ronaldo gibi bir süper starın hayatının 2.5 yılını Suudi Arabistan'da geçirip ülkenin onu çıplak gözle izleyebilmesinin karşılığı. Bu transfer hamlesi aynı zamanda Suudi Arabistan-Mısır-Yunanistan'ın. Günümüzde futbolcular, kulüplerinden aldıklarından daha çok reklam anlaşmaları ve sosyal medyadan para kazanıyor. Bu yüzden sadece Cristiano Ronaldo değil, kariyerini mümkün olduğunca uzun tutan