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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Cristiano Ronaldo tarihin eşiğinde

UĞUR ÇEM
Cristiano Ronaldo tarihin eşiğinde

37 yaşındaki süper yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ın sponsorluklarla yıllık 252.4 milyon Euro’luk teklifine ‘evet’ demesi durumunda spor dünyasının en çok kazanan ismi olacak

Oynadığı futbolla son 10 yıla damgasını vuran Cristiano Ronaldo, kırılması zor rekorun eşiğinde... 12 yıl sonra döndüğü Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağladığı yazıldı. 2.5 senelik kontrat karşılığında sponsorluklarla sezon başına 252.4 milyon Euro kazanması beklenen süper star, tarihi de bir anlaşmanın altına imza atacak. Dünya Kupası'nın tek kulüpsüz oyuncusu konumundaki Ronaldo, Al-Nassr'ın teklifini resmiyete dökmesi durumunda spor dünyasının en çok kazananı unvanını alacak. Listenin zirvesinde yer alan Portekizli futbolcu, PSG ile yaklaşık 124 milyon Euro'yu cebine koyan Lionel Messi'ye fark atacak. L.A. Lakers'tan basketbolcu LeBron James (115.8 milyon Euro) ve PSG'nin diğer bir yıldızı Neymar (90.5 milyon Euro) ise ilk dördü oluşturdu.

BÜLENT TİMURLENK
2030'un promosyonu
Anlaşma her ne kadar yalanlansa da Portekiz turnuvaya devam ettiği sürece bu haber resmi olarak açıklanmaz. Teklif yeni değil, sezon başında da vardı. Bu rakam Avrupa kıtasında ödenebilecek bir rakam değil. Bu ücret Ronaldo gibi bir süper starın hayatının 2.5 yılını Suudi Arabistan'da geçirip ülkenin onu çıplak gözle izleyebilmesinin karşılığı. Bu transfer hamlesi aynı zamanda Suudi Arabistan-Mısır-Yunanistan'ın 2030 Dünya Kupası için üçlü ortaklığının da kuvvetli bir promosyonu. Günümüzde futbolcular, kulüplerinden aldıklarından daha çok reklam anlaşmaları ve sosyal medyadan para kazanıyor. Bu yüzden sadece Cristiano Ronaldo değil, kariyerini mümkün olduğunca uzun tutan her futbolcu, sahneden inene kadar servetlerine servet katıyor.

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Cristiano Ronaldo tarihin eşiğinde
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