Cristiano Ronaldo tarihin eşiğinde

37 yaşındaki süper yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ın sponsorluklarla yıllık 252.4 milyon Euro’luk teklifine ‘evet’ demesi durumunda spor dünyasının en çok kazanan ismi olacak
Oynadığı futbolla son 10 yıla damgasını vuran Cristiano Ronaldo, kırılması zor rekorun eşiğinde... 12 yıl sonra döndüğü Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağladığı yazıldı. 2.5 senelik kontrat karşılığında sponsorluklarla sezon başına 252.4 milyonEuro kazanması beklenensüper star, tarihide bir anlaşmanınaltına imza atacak. Dünya Kupası'nın tek kulüpsüz oyuncusu konumundaki Ronaldo, Al-Nassr'ın teklifiniresmiyete dökmesidurumunda spor dünyasınınen çok kazananıunvanını alacak. Listenin zirvesinde yer alan Portekizli futbolcu, PSG ile yaklaşık 124 milyonEuro'yu cebine koyan LionelMessi'ye fark atacak. L.A. Lakers'tan basketbolcu LeBronJames (115.8 milyonEuro) ve PSG'nin diğer bir yıldızı Neymar (90.5 milyonEuro) ise ilk dördü oluşturdu.
BÜLENT TİMURLENK
2030'un promosyonu Anlaşma her ne kadar yalanlansa da Portekiz turnuvaya devam ettiği sürece bu haber resmi olarak açıklanmaz. Teklif yeni değil, sezon başında da vardı. Bu rakam Avrupa kıtasındaödenebilecek bir rakamdeğil. Bu ücret Ronaldo gibi bir süper starın hayatının 2.5 yılını Suudi Arabistan'da geçirip ülkenin onu çıplak gözle izleyebilmesinin karşılığı. Bu transfer hamlesi aynı zamanda Suudi Arabistan-Mısır-Yunanistan'ın 2030 Dünya Kupası içinüçlü ortaklığının da kuvvetlibir promosyonu. Günümüzde futbolcular, kulüplerinden aldıklarından daha çok reklam anlaşmaları ve sosyal medyadan para kazanıyor. Bu yüzden sadece Cristiano Ronaldo değil, kariyerini mümkün olduğunca uzun tutan her futbolcu, sahnedeninene kadar servetlerineservet katıyor.