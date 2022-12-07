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Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:56

Denizlispor için kritik 3 hafta

DHA
Denizlispor için kritik 3 hafta

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor çok kötü bir sezon geçiriyor. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 21. sırada yer alarak 1. Lig'e düşen Denizlispor bu sezonda 6 puanla ligin sonunda yer alıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezon başından beri dibe demir atıp her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Altaş Denizlispor, devrenin kalan 3 maçını çıkış yakalama fırsatı olarak görüyor. Oynadığı 15 maçta aldığı 1 galibiyet ve topladığı 6 puanla kurtuluş hattının 8 puan gerisinde kalan Denizli, kalan 3 sınavda Altay, Adanaspor (D) ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Son çıktığı maçta Yılport Samsunspor'a deplasmanda 5-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor, bu karşılaşmalardan da yenik ayrılırsa henüz ilk yarıda umutlarını büyük ölçüde azaltacak.
Cumartesi günü 7 maçtır yenilmeyerek son 5 maçta 4 galibiyet alan Altay'ı Ege derbisinde konuk edecek yeşil-siyahlı ekip, sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

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Denizlispor için kritik 3 hafta
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