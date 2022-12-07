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Giriş Tarihi: 7.12.2022 12:13 Son Güncelleme: 7.12.2022 12:16

Altay oyuncusu Eren Erdoğan, dikkat çekiyor

İHA
Altay oyuncusu Eren Erdoğan, dikkat çekiyor

Altay forması giyen Eren Erdoğan, son haftalardaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2001 doğumlu oyuncu, oynadığı son 4 maçta 3 gole doğrudan katkı verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eren, siyah-beyazlı formayla çıktığı son 4 maçta 3 gole doğrudan katkı verdi. Başarılı futbolcu, Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarında 1'er asist yapma başarısı gösterirken, Boluspor'a karşı da 1 gol kaydetti.

Eren, bu süreçte sadece Altınordu'ya karşı sessiz kaldı. Öte yandan Altay'ın genç futbolcusunun bu performansının birçok Süper Lig takımının dikkatini çektiği de öğrenildi.

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Altay oyuncusu Eren Erdoğan, dikkat çekiyor
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