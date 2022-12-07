Kaynak Berisha’dan

Bundesliga ekibi, kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun 4 milyon Euro’luk bonservisini ödeme kararı verdi. Yönetim bu parayla forvet ya da stoper alacak
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ancak Augsburg formasıyla 10 maçta 7 kez (3 gol- 4 asist) skora etki etmeyi başaran Mergim Berisha, sarı-lacivertli kulübe ocak ayında 4 milyon Eurokazandıracak gibi görünüyor. Bundesliga ekibi, performansından memnun kaldığı Alman golcünün bonservis ücretini ödeme kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, gelecek bu parayla ilk olarak forvet ya da stoper hamlesi yapmayı planlıyor. Yabancı kontenjanıdolu olan Fenerbahçe'de şimdidenSamet Akaydın ve KaanAyhan gibi isimlerle temasageçilmiş durumda. Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle forvet arayışına da başlayan yönetim, Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun lisansını askıya almayı planlıyor ve o mevki için yabancı isimlere de bakıyor.
VALENCİA VE ALİOSKİ'DENKÖTÜ HABER
Fenerbahçe, iki yıldızının da arasında olduğu sakat futbolcularını 4 gün sürecek Antalya kampına götürmedi Fenerbahçe, Antalya kampı öncesi iki oyuncusunun sakat olduğunu açıkladı. DünyaKupası'nda Ekvador adına mücadele eden EnnerValencia'nın diz sakatlığı yaşadığı ve tedavisinin ikihafta süreceği belirtildi. Ezgjan Alioski'nin ise çekilenMR'ında 2. derece zorlanma tespit edildiği duyuruldu. Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları süren Luan Peres,Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ile çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almadı. Bu arada takımın Antalya'ya inişinde taraftarlar Volkan Demirel sürprizi yaşadı. Hatayspor'u çalıştıran eski kalecileri takımla birlikte havalimanından çıkınca büyük şaşkınlık yaşayan sarı-lacivertliler, Demirel'le fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.
3 MİLYONA ONAY!
Berısha'dan gelecek parayla önceliği forvete verecek olan Fenerbahçe, transferine sıcak baktığı Zajc'ı satarsa stoper alacak. Bu mevki için teknik direktör Jesus'un istediği isim Willyan Rocha… CSKA Moskova'da mutsuz olan 27 yaşındaki Brezilyalı için Rus ekibinin istediği ücret 3 milyon Euro. Oyuncuyu Portekiz ekibi Portimonense'den 2 milyon Eurobonservisle alan CSKAMoskova, 3 milyona satışaizin verecek. Zajc'ı isteyen Empoli ise bu oyuncu için 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi düşünüyor.
BUGÜN RAKİP ALANYASPOR 1 0 Aralık'a kadar çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan F.Bahçe, buradaki ilk hazırlık maçını bugün Alanyaspor ile oynayacak. Kırbıyık HoldingStadyumu'ndaki maç 19.00'dabaşlayacak ve S Sport'tan canlıolarak ekranlara gelecek. İkinci hazırlık karşılaşmasını ise 10 Aralık Cumartesi günü İtalyan ekibi Salernitana ile 18.00'de yapacak ve İstanbul'a dönecek.