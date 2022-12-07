Kaynak Berisha’dan

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ancak Augsburg formasıyla 10 maçta 7 kez (3 gol- 4 asist) skora etki etmeyi başaran Mergim Berisha, sarı-lacivertli kulübe ocak ayındaBundesliga ekibi, performansından memnun kaldığı Alman golcünün bonservis ücretini ödeme kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, gelecek bu parayla ilk olarak forvet ya da stoper hamlesi yapmayı planlıyor.Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle forvet arayışına da başlayan yönetim, Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun lisansını askıya almayı planlıyor ve o mevki için yabancı isimlere de bakıyor.Fenerbahçe, iki yıldızının da arasında olduğu sakat futbolcularını 4 gün sürecek Antalya kampına götürmedienerbahçe, Antalya kampı öncesi iki oyuncusunun sakat olduğunu açıkladı.Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları sürenile çalışmalarını bireysel sürdürenkamp kadrosunda yer almadı. Bu arada takımın Antalya'ya inişinde taraftarlarHatayspor'u çalıştıran eski kalecileri takımla birlikte havalimanından çıkınca büyük şaşkınlık yaşayan sarı-lacivertliler, Demirel'le fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.gelecek parayla önceliği forvete verecek olan Fenerbahçe, transferine sıcak baktığı Zajc'ı satarsa stoper alacak. Bu mevki için teknik direktör Jesus'un istediği isim Willyan Rocha… CSKA Moskova'da mutsuz olan 27 yaşındaki Brezilyalı için Rus ekibinin istediği ücret 3 milyon Euro. Oyuncuyu Portekiz ekibiZajc'ı isteyen Empoli ise bu oyuncu için 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi düşünüyor.0 Aralık'a kadar çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan F.Bahçe, buradaki ilk hazırlık maçını bugün Alanyaspor ile oynayacak.İkinci hazırlık karşılaşmasını ise 10 Aralık Cumartesi günü İtalyan ekibi Salernitana ile 18.00'de yapacak ve İstanbul'a dönecek.