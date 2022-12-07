Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri NBA'de Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı Donovan Mitchell'ın skorer oyunuyla yendi!
Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:27

NBA'de Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı Donovan Mitchell'ın skorer oyunuyla yendi!

AA
NBA’de Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers’ı Donovan Mitchell’ın skorer oyunuyla yendi!

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 116-102 mağlup etti. Cedi, maçta 23 dakika süre alırken, 6 sayı ve 1 ribaund ile oynadı.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Cavaliers, sahasında Lakers'ı yenerek 25. maçında 16. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta 43 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmayla oynayan Mitchell, sahanın en etkili ismi oldu. Jarrett Allen 24 sayı, 11 ribaunt, Darius Garland da 21 sayı, 11 asistle "double double"a imza attı. Cedi Osman ise 6 sayı kaydetti.

Lakers'ta son haftaların formda ismi Anthony Davis, grip benzeri belirtiler gösterdiği için ilk çeyrek sonunda sahayı terk etmek zorunda kaldı. All-star oyuncu Davis yalnızca 1 sayı atabildi.

21 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan LeBron James ve kenardan gelerek 19 sayı, 9 ribaunt üreten Thomas Bryant, Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 116-102

Miami Heat-Detroit Pistons: 96-116

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 115-116

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'LÜ ZİRVE! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için kritik tarih
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Türkiye o saate kilitlendi! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklamalar
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı
Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan petrol! Bakan Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
SON DAKİKA | Zincir mağazalar için yeni kural! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sisteme aktarılacak
Zincir marketler için yeni düzenleme Resmi Gazete'de
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı Donovan Mitchell'ın skorer oyunuyla yendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA