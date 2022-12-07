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Giriş Tarihi: 7.12.2022 14:34 Son Güncelleme: 7.12.2022 14:36

Seferovic, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İsviçreli golcüden açıklama geldi

Seferovic, Galatasaray’dan ayrılacak mı? İsviçreli golcüden açıklama geldi

Galatasaray'da kiralık olan Haris Seferovic, Benfica'ya dönmek istemediğini açıkça dile getirdi. Seferovic, "Sanırım benim Benfica'daki zamanım bitti çünkü oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum" sözlerini kullandı.

İsviçreli forvet Haris Seferovic, Portekiz'e elendikleri maçın ardından bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya dönmek istemediğini söyledi. Kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Seferovic yaptığı açıklamada, "Benfica'ya dönmek planlarım arasında yok, 5 harika yılımı orada geçirdim ve onlara en iyisini diliyorum. Çok iyi oynuyorlar, izliyorum. Sanırım benim Benfica'daki zamanım bitti çünkü oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum" sözlerini kullandı.

"UMARIM SEZON SONU ŞAMPİYON OLURUZ"
TRT Spor'a konuşan İsviçreli golcü, maçla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, "Çok iyi hissetmiyoruz kendimizi. Çok da fazla bir şey söyleyemem. Şu an kaç gün tatil yapacağım ona bakıyorum. Hem kulübe hem de taraftarlara teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz" şeklinde karşılık verdi.

30 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıktı, 617 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti. Seferovic'in Benfica ile sözleşmesi ise 2024'ün Haziran ayında sona eriyor.

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Seferovic, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İsviçreli golcüden açıklama geldi
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