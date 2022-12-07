Seferovic, Galatasaray’dan ayrılacak mı? İsviçreli golcüden açıklama geldi

"UMARIM SEZON SONU ŞAMPİYON OLURUZ"

TRT Spor'a konuşan İsviçreli golcü, maçla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, "Çok iyi hissetmiyoruz kendimizi. Çok da fazla bir şey söyleyemem. Şu an kaç gün tatil yapacağım ona bakıyorum. Hem kulübe hem de taraftarlara teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz" şeklinde karşılık verdi.

30 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıktı, 617 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti. Seferovic'in Benfica ile sözleşmesi ise 2024'ün Haziran ayında sona eriyor.