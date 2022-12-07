Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, sağanak yağış altında çalıştı
Giriş Tarihi: 7.12.2022 16:10 Son Güncelleme: 7.12.2022 16:18

Sivasspor, sağanak yağış altında çalıştı

İHA
Sivasspor, sağanak yağış altında çalıştı

FIFA 2022 Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lige verilen arada çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sivasspor sağanak yağmur altında antrenman yaptı.

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, öğle saatlerinde sağanak yağmur altında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Kampın 12. gününde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ile orta şut çalışması gerçekleştirdi.
Sivasspor Antalya kampında ikinci hazırlık maçında yarın saat 15.00'te Almanya 3. Lig ekiplerinden FC Saarbrücken ile karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe odaklandı! ÜÇLÜ ZİRVE gerçekleşti: Emeklilik için yaş şartı olacak mı?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakanlık asgari ücret anket sonucunu açıkladı! Bir rakamda TÜRK-İŞ'ten geldi
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan petrol! Bakan Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri
Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! İçişleri'nden flaş açıklama...
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, sağanak yağış altında çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA