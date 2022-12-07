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Giriş Tarihi: 7.12.2022 10:00 Son Güncelleme: 7.12.2022 10:15

Son dakika haberi: Usta yazardan Brezilya için çarpıcı sözler! "Neymar'a ihtiyaçları yok"

Son dakika haberi: Usta yazardan Brezilya için çarpıcı sözler! Neymar’a ihtiyaçları yok

Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final eşleşmeleri belli olurken dünün sürprizini Fas yaptı. İspanya'yı penaltılarda 3-0 mağlup eden Fas tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi ve Ronaldo'lu Portekiz ile eşleşti. Diğer yandan favori Brezilya ise rakibi Güney Kore'yi 4-1'lik skorla mağlup etmiş ve Hırvatistan ile eşleşmişti. Neymar ise sakatlığından sonra bu maçta forma giydi. SABAH Spor'un usta yazarları Brezilya'yı masaya yatırdı. Levent Tüzemen ise Neymar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme kaleme aldı.

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu sona erdi ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Dünün sürprizini ise İspanya'yı penaltılarda 3-0 mağlup eden Fas yaptı. Afrika ekibi tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final eşleşmelerinde bizleri heyecanlı maçlar bekliyor. Arjantin-Hollanda, Fransa-İngiltere, Portekiz-Fas ve Brezilya-Hırvatistan eşleşmeleri oldu.

Kupanın en büyük favorilerilerinden biri olan Brezilya ise Güney Kore'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmişt. Neymar, Sırbistan maçındaki sakatlığından sonra ilk kez bu maçta forma giydi. SABAH Spor'un usta kalemleri Brezilya ve Neymar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

Soru: Brezilya, Dünya Kupası'nda önüne geleni ezip geçiyor. Artık turnuvanın 1 numaralı favorisi mi sizce?



LEVENT TÜZEMEN: NEYMAR'A İHTİYAÇ BİLE DUYMUYORLAR

Dünya Kupası'na başlarken Brezilya'nın böyle bir performans sergileyeceğini kimse ummuyordu. Müthiş bir takım oyununu sahaya yansıtıyorlar, Neymar'a bile ihtiyaç duymuyorlar. Hocasından kalecisine ve savunmadan hücuma kadar her oyuncuda pozitif bir enerji var. Kupanın en güzel golüne Güney Kore karşısında imza attılar.

Richarlison'un attığı gol öncesi yapılan pas üçgeni tüm izleyenlerin gözlerini kamaştırdı. Dünya Kupası'nda en iyi futbolu bana göre Brezilya ve Fransa oynuyor. Brezilya dışında benim favorim Fransa ve Arjantin'di. Ama Brezilya bu oyun kültürü ile her takımı yenebilecek güce sahip. Katar'da final oynayıp kupayı kazanırlarsa artık kimseye sürpriz olmaz.



İSKENDER GÜNEN: 2018'DEN DERS ALDILAR! BU TAKIM FİNALE ÇIKAR

2018 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yarattılar. Kendilerinden büyük beklenti varken çeyrek finalde Belçika'ya elendiler. 5 kez Dünya Kupası'nı kaldıran ülke için kabul edilebilir bir durum değil! Geçen 4 yılda yeni takım, genç, yetenekli oyunculardan kurulu, sistemi öne çıkaran yapı ile karşımızdalar. Özellikle G.Kore maçının ilk yarısındaki oyun, atılan goller ve de rakibe pozisyon vermeyerek gerekli skoru elde ettiler.

Savunmada ilerlemiş yaşına rağmen Silva gerçek bir lider kimliğinde. Orta saha da koşan, mücadele gücü yüksek oyunculardan kurulu. Önde ise Raphinha, Vinicius ve her an baskı yapan bireysel becerisi yüksek Richarlison ile mükemmel görüntü veriyorlar. 'Nereye kadar gider' sorusunun yanıtı, 'finali göreceklerin başında gelmektedir' olacaktır...



GÜRCAN BİLGİÇ: HIZLI OYNAYIP RAKİBİN DENGESİNİ BOZUYORLAR

Brezilya, grup maçlarında Neymar'ın sahaya çıkamadığı İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında problemler yaşadı. Ancak sahada olduğu Sırbistan ve Güney Kore maçlarında Neymar'ın farkı da ortaya çıktı. Yıldız olmak işte tam da böyle bir şey. Saha içinde çok gözükmesen bile rakibin gözünü öyle bir yoruyorsun ki takımdaki diğer oyuncular oynamaya başlıyor. Belki de turnuvanın en güzel golünü Richarlison attı. Birden bire rakip ceza alanında bitiyorlar.

Rakibin dengesini hücumda bozarken savunma anlamında da etkileri ortada. Sert savunma yaparak rakiplerini de yıldırıyorlar. Ama Arjantin ile oynarlarsa yarı finali, her şey olabilir. Çünkü Katar Dünya Kupası'na gelmeden önce Brezilya'nın aldığı iki yenilgi de Arjantin'e karşıydı.



SAMBA YAPIP REKORA KOŞTULAR

Güney Kore karşısında 29 dakikada 3-0'ı bulup bu alanda kendi rekorunu kıran Brezilya, turnuva boyunca 26 oyuncusunu kullanarak da kupada tüm kadrosundan yararlanan tek takım oldu. Sambacılar'ın yıldızı Neymar, ülkesinin tarihinde Pele ve Ronaldinho'nun ardından 3 Dünya Kupası'nda da gol atan üçüncü oyuncu olurken, 77 gollü Pele'ye bir adım daha yaklaşıp (76 gol) Sambacılar'ın tarihinin en golcü ismi unvanına doğru ilerledi.

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Son dakika haberi: Usta yazardan Brezilya için çarpıcı sözler! "Neymar'a ihtiyaçları yok"
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