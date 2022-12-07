Son dakika haberi: Usta yazardan Brezilya için çarpıcı sözler! "Neymar'a ihtiyaçları yok"





GÜRCAN BİLGİÇ: HIZLI OYNAYIP RAKİBİN DENGESİNİ BOZUYORLAR

Brezilya, grup maçlarında Neymar'ın sahaya çıkamadığı İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında problemler yaşadı. Ancak sahada olduğu Sırbistan ve Güney Kore maçlarında Neymar'ın farkı da ortaya çıktı. Yıldız olmak işte tam da böyle bir şey. Saha içinde çok gözükmesen bile rakibin gözünü öyle bir yoruyorsun ki takımdaki diğer oyuncular oynamaya başlıyor. Belki de turnuvanın en güzel golünü Richarlison attı. Birden bire rakip ceza alanında bitiyorlar.