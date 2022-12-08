CV gönderdi mülakata girdi işi aldı

Bu sene sonunda TFF'de 10. senemitamamlayacaktım. Teknik-idari, sahaiçi ve dışı çok fazla tecrübe kazandığımıdüşünüyordum. Kendimi dahafazla nasıl geliştirebilirim düşüncesindeydimve hep Avrupa isteği vardı.TFF'de beraber çalışma fırsatı bulduğum,Hull City Başkan Vekili olan Tan(Kesler) Bey'deniçin hoca aradıklarını,ilgilenmem halinde başvuru için CVatabileceğime dair bir mesaj aldım.Herkes gibi CV'mi ilettim. 1.5 haftasonra Zoom üzerinden benimle görüşmetalep ettiklerine dair mail aldım.Görüşme tam 1 saat 15 dakika sürdü.İngiltere'ye geldim.dediler.İşi neden istediğimi sordular.Birçok aday vardı. 2 hafta sonra aradılarve çalışmak istediklerini söylediler.Genellikle bilinen insanlar üzerindenyürüyor. G.Saray altyapısında oynarkenPAF Takım hocam AbdullahAvcı'ydı. Milli Takım'ın başına geçtiğidönemde o zamanki analizcisi İbrahimhoca vasıtasıyla beni aradı. İngilizceiktisat mezunuyum. Yüksek lisansprogramımın son senesiydi. Hoca gelecekleilgili planlarımı sordu. O dönemA Milli Takım Menajeri olan MustafaEröğüt ile tanıştım ve desteğiyle2006 doğumlular ile U15yaş grubundan U17 AvrupaŞampiyonası Eleme Grubumaçları sonuna kadar çalıştımve elit tura gitmeye hakkazandık.takip edilsin. İsim isimsaymayacağım çünkü hepsiçok değerli. Sadece takip edin.Geleli daha bir hafta oldu.Çok detaylı bir kıyaslamadoğru olmaz. Şu an için oyuncuları,akademi antrenörlerini,personeli ve çalışma sistemlerinitanımaya çalışıyorum.Türkiye'de milli takımlar tecrübemoldu ama ilk kulüpdeneyimimi yaşıyorum.Kendi adıma, dolu dolugeçen mesai saatlerim vardiyebilirim.Bu soruya kısa bir temenni ile cevap vermekisterim. Altyapıdan yetişen oyuncularımızınyurt dışından gelen kaliteli isimler ile rekabetettiği ve aynı zamanda bu rekabetin onlara birşeyler kattığı bir sistem olsun isterim. Zorundakaldığı için değil, hak ettiği için oynamalılar.Gençlerimizin son dönemlerde Avrupa'ya gitmelerigurur verici ve bence olması gerekenbu. Alt yaş milli takımlarında ufak yaşlarda herülkeyi yenebilen, gidilen turnuvalarda parmaklagösterilen oyunculara sahipken yaş büyüdükçeişlerin değişmesi bizler için hep tartışmakonusu olmuştur. Sonuç değil oyuncu gelişimibaz alındığı, ligikaçıncı bitirdiğindeğil kaç oyuncuyuprofesyonelseviyeye getirdiğinkonuşulduğundadurum farklılaşacaktır.Futbolcularında çok çalışmasıgerek. Bu gelişimiçin şart.Teknik direktörlük kariyerime, U18'de başladım.Bugün adını herkesin bildiğioynuyordu. U19 Milli Takımı ile Elit Tur'a yükseldik.U21 (Ümit) teknik direktörlüğüne TolunayKafkas gelince ekibinde yardımcı antrenöroldum.vardı. U19 ile Elit Turagitmem istendi. Bu gruptayer alıyordu. U21 Milli Takımı'ndaçalıştım. U17'lerleilgilendim. Her yaş grubunda çalıştığım heroyuncu benim için çok değerlidir. Gelişimlerindeen ufak katkım olduysa ne mutlu bana.