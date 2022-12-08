CV gönderdi mülakata girdi işi aldı

"Milli takımlarda geçen 10 yılın ardından kendimi geliştirmek istiyordum. Hull City'nin hoca aradığını duyunca CV gönderdim." "Türkiye'de işler bilinen insanlar üzerinden yürüyor. Burada mülakattan geçip, test edildim. 2 ay sonra da kararı verdiler."
Bir Türk teknik direktör, futbolunbeşiği İngiltere'de altyapı koçluğunagetirildi. Bu süreç nasıl gelişti?Bu sene sonunda TFF'de 10. senemitamamlayacaktım. Teknik-idari, sahaiçi ve dışı çok fazla tecrübe kazandığımıdüşünüyordum. Kendimi dahafazla nasıl geliştirebilirim düşüncesindeydimve hep Avrupa isteği vardı.TFF'de beraber çalışma fırsatı bulduğum,Hull City Başkan Vekili olan Tan(Kesler) Bey'den U15-U16 Teknik Sorumlupozisyonu için hoca aradıklarını,ilgilenmem halinde başvuru için CVatabileceğime dair bir mesaj aldım.
ZOOM ÜZERİNDEN GÖRÜŞME, SAHA IÇINDE KAMERALI TAKIP
Kulübün başkanının (Acun Ilıcalı)ve yöneticilerinin Türk olmasınıngörevi almanızda payı var mı?
Herkes gibi CV'mi ilettim. 1.5 haftasonra Zoom üzerinden benimle görüşmetalep ettiklerine dair mail aldım.Görüşme tam 1 saat 15 dakika sürdü.Akademi menajeri Richard Naylorve akademi sorumlusu Matt Hare, bellisenaryolar ortaya atıp bunun üzerindenfikrimi aldılar. Bir sonraki maildeantrenman konu başlığını, istedikleribasamaklamayı, yaş grubunu (U18),antrenman süremi ve oyuncu sayımıgönderdiler. İngiltere'ye geldim. "Sahabu tarafta, 45 dakika sonra oyunculargelecek, sahayı hazırlamak için30 dakikan var, iyi şanslar" dediler.Bir mikrofon taktılar, antrenman kaydaalındı. İşi neden istediğimi sordular.Birçok aday vardı. 2 hafta sonra aradılarve çalışmak istediklerini söylediler.
Türkiye'de işler nasıl oluyor?
Genellikle bilinen insanlar üzerindenyürüyor. G.Saray altyapısında oynarkenPAF Takım hocam AbdullahAvcı'ydı. Milli Takım'ın başına geçtiğidönemde o zamanki analizcisi İbrahimhoca vasıtasıyla beni aradı. İngilizceiktisat mezunuyum. Yüksek lisansprogramımın son senesiydi. Hoca gelecekleilgili planlarımı sordu. O dönemA Milli Takım Menajeri olan MustafaEröğüt ile tanıştım ve desteğiyle TFF'destajyer olarak başladım. Çok çalışarakherkesin aklında yer ettim.
U17'LERİ TAKİP EDİN
Bunlara dikkat edin, ilerideçok iyi yerlere gelecekler diyeceğinizisimler var mı?
2006 doğumlular ile U15yaş grubundan U17 AvrupaŞampiyonası Eleme Grubumaçları sonuna kadar çalıştımve elit tura gitmeye hakkazandık. 3 maçta toplam87 gol girişimi gibi iddialıbir istatistiğe sahip olan butakım takip edilsin. İsim isimsaymayacağım çünkü hepsiçok değerli. Sadece takip edin. İngiltere'ye gideli kısa birsüre oldu ama Türkiye ile birkıyaslama yaptığınızda neleranlatırsınız?
Geleli daha bir hafta oldu.Çok detaylı bir kıyaslamadoğru olmaz. Şu an için oyuncuları,akademi antrenörlerini,personeli ve çalışma sistemlerinitanımaya çalışıyorum.Türkiye'de milli takımlar tecrübemoldu ama ilk kulüpdeneyimimi yaşıyorum. Birhaftalık süreçteki ilk gözlemim;sistemliler ve çok çalışıyorlar.Mesai saatleri içindekonuşulan tek konu futbolve gelişim. Her idman sonutüm detaylar değerlendiriliyor.Kendi adıma, dolu dolugeçen mesai saatlerim vardiyebilirim.
GENÇLER YABANCILARİLE MÜCADELE ETMELİ
Ülke futbolu sürekli olarak yabancı sayısınıtartışıyor. Sizin yabancıya bakış açınız nedir?
Bu soruya kısa bir temenni ile cevap vermekisterim. Altyapıdan yetişen oyuncularımızınyurt dışından gelen kaliteli isimler ile rekabetettiği ve aynı zamanda bu rekabetin onlara birşeyler kattığı bir sistem olsun isterim. Zorundakaldığı için değil, hak ettiği için oynamalılar. Türkiye'deki gençler son dönemde kendilerinigösterirken Avrupa'nın yolunu tutanlarda oldu. 17 yaşındaki Arda Güler sadeceFenerbahçe'nin değil Türkiye'nin futbolcusukonumuna geldi. Bu gençler nasıl çoğalır?
Gençlerimizin son dönemlerde Avrupa'ya gitmelerigurur verici ve bence olması gerekenbu. Alt yaş milli takımlarında ufak yaşlarda herülkeyi yenebilen, gidilen turnuvalarda parmaklagösterilen oyunculara sahipken yaş büyüdükçeişlerin değişmesi bizler için hep tartışmakonusu olmuştur. Sonuç değil oyuncu gelişimibaz alındığı, ligikaçıncı bitirdiğindeğil kaç oyuncuyuprofesyonelseviyeye getirdiğinkonuşulduğundadurum farklılaşacaktır.Futbolcularında çok çalışmasıgerek. Bu gelişimiçin şart.
KATKIM VARSA NE MUTLU BANA
Milli Takım hocası olarak hangi genç yıldızlarınüzerinde emeğiniz var?
Teknik direktörlük kariyerime, U18'de başladım.Bugün adını herkesin bildiği Rıdvan Yılmaz,Ersin Destanoğlu ve Muhammed Gümüşkayaoynuyordu. U19 Milli Takımı ile Elit Tur'a yükseldik.U21 (Ümit) teknik direktörlüğüne TolunayKafkas gelince ekibinde yardımcı antrenöroldum. Altay Bayındır, Güven Yalçın, BerkanKutlu, Halil Dervişoğlu, Berat Özdemir, BerkayÖzcan, Bünyamin Balci vardı. U19 ile Elit Turagitmem istendi. Bu grupta Emin Bayram, SerdarSaatçı, Ahmetcan Kaplan, Bertuğ Elmaz, ÖmerFaruk Beyaz yer alıyordu. U21 Milli Takımı'nda(Yunus Akgün, Kartal Kayra Yılmaz, BarışAlper Yılmaz, Cenk Özkacar, Eren Elmalı, UmutGüneş, Kerem Atakan Kesgin) çalıştım. U17'lerleilgilendim. Her yaş grubunda çalıştığım heroyuncu benim için çok değerlidir. Gelişimlerindeen ufak katkım olduysa ne mutlu bana.