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Giriş Tarihi: 8.12.2022 15:43

Gaziantep FK, Tomas Pekhart ile yollarını ayırdı

AA
Gaziantep FK, Tomas Pekhart ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Tomas Pekhart'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi feshedilen Çekyalı 33 yaşındaki golcü oyuncuya kariyerinde başarılar dilendi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Tomas Pekhart ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Tomas Pekhart'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." denildi

Pekhart ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımdan ayrıldığını açıklayarak, "Gaziantep FK ile aramdaki sözleşmenin feshi için karşılıklı mutabakata varıldı. Şu andan itibaren boş bir oyuncuyum ve ocak transfer dönemini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Gaziantep FK'ye sezon başında 2 yıllığına transfer olan Pekhart, takımla çıktığı 12 resmi karşılaşmada sadece 1 gol attı.

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Gaziantep FK, Tomas Pekhart ile yollarını ayırdı
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