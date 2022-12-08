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Giriş Tarihi: 8.12.2022 10:36

Göztepe’de, Manisa FK maçının hazırlıkları devam ediyor

İHA
Göztepe’de, Manisa FK maçının hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto 1. Lig 'de İzmir temsilcisi Göztepe evinde konuk edeceği Manisa FK mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak Göztepe'de hedef yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmek olacak.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK'yı konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK'yı konuk edecek olan Göztepe'de, dün akşam saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ilk bölümde ısınma hareketleri yaptı. Isınma işlemlerinin ardından oyuncular pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, son bölümde yaptığı taktiksel çalışmayla idmanı noktaladı.

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Göztepe’de, Manisa FK maçının hazırlıkları devam ediyor
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