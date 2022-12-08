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Giriş Tarihi: 8.12.2022 17:54

İspanya Milli Takımı'nda Luis de la Fuente dönemi

AA
İspanya Milli Takımı’nda Luis de la Fuente dönemi

İspanya Milli Futbol Takımı'nda Luis Enrique'den boşalan teknik direktörlük görevine Luis de la Fuente getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, milli takım teknik direktörlüğü için 61 yaşındaki Luis de la Fuente ile anlaşma sağlandığı belirtildi. İspanyol çalıştırıcının, yönetim kurulu onayının ardından 12 Aralık Pazartesi günü basına tanıtılacağı kaydedildi.

Tecrübeli teknik direktör, 2013'ten bu yana milli takımın alt yaş kategorilerinde görev aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli takıma gümüş madalya kazandıran Luis de la Fuente, 2015'te 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 2019'da ise 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı şampiyonluğa taşıdı.

2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrılmıştı.

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İspanya Milli Takımı'nda Luis de la Fuente dönemi
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