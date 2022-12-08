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Giriş Tarihi: 8.12.2022 09:44 Son Güncelleme: 8.12.2022 09:45

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İyi bir sınav verdik"

İHA
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: İyi bir sınav verdik

Spor Toto Süper Lig'in tecrübeli teknik direktörü Çağdaş Atan, Yukatel Kayserispor'un FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiğini belirterek; " Sezon sonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz, takımdan memnunum ve kamp sürecimiz çok iyi geçiyor" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da çalıştıklarını söyleyerek, takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Çağdaş Atan; "Kampımız çok iyi ve verimli geçiyor. Çok sağlıklı bir ortamdayız. Bir hazırlık maçı oynadık. Çok iyi bir sınav verdik. İlk dakikada gol yememize rağmen, rakibimize baskı kurup goller kazandık. Futbolcularımızın performansından memnunum. Sakat oyuncumuz yok. Antrenmandan ötürü ağrısı olan oyuncumuz olabiliyor ama bundan önemli değil. Milli takım kampındaki oyuncularımız izinli. Onlar da aramıza katılacak ve tam kadro çalışacağız" dedi.


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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İyi bir sınav verdik"
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