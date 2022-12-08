Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İyi bir sınav verdik"

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da çalıştıklarını söyleyerek, takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Çağdaş Atan; "Kampımız çok iyi ve verimli geçiyor. Çok sağlıklı bir ortamdayız. Bir hazırlık maçı oynadık. Çok iyi bir sınav verdik. İlk dakikada gol yememize rağmen, rakibimize baskı kurup goller kazandık. Futbolcularımızın performansından memnunum. Sakat oyuncumuz yok. Antrenmandan ötürü ağrısı olan oyuncumuz olabiliyor ama bundan önemli değil. Milli takım kampındaki oyuncularımız izinli. Onlar da aramıza katılacak ve tam kadro çalışacağız" dedi.