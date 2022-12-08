Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in gözdesi Fenerbahçe’de! Kanarya transferi bitirdi...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de bir yandan çalışmalarına devam ederken bir yandan da transfer için kollarını sıvayan Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi.
Adana Demirspor formasıyla adından söz ettiren ve milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın, Fenerbahçe'ye imza atıyor.
Adana Demirspor, oyuncunun sonraki satışından da pay alacak. Milli stoperin Fenerbahçe'yi özellikle istemesi de transferin kısa sürede gerçekleşmesinde etken oldu.
Adana Demirspor'daki performansıyla A Milli Takım'a da seçilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta bir, bir asistlik skor katkısı sağladı.