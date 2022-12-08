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Giriş Tarihi: 8.12.2022 22:37 Son Güncelleme: 8.12.2022 22:51

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in gözdesi Fenerbahçe'de! Kanarya transferi bitirdi...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in gözdesi Fenerbahçe’de! Kanarya transferi bitirdi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı Antalya'da kampa girerek değerlendiren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, stoper mevkisi için Süper Lig'in gözde ismi Samet Akaydın ile anlaşma sağladı. Adana Demirspor ile her konuda anlaşan Kanarya, transferi 3.5 milyon Euro'ya bitirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de bir yandan çalışmalarına devam ederken bir yandan da transfer için kollarını sıvayan Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi.

Adana Demirspor formasıyla adından söz ettiren ve milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın, Fenerbahçe'ye imza atıyor.

Fenerbahçe, bu transfer için Akdeniz temsilcisine 3.5 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek. Samet Akaydın, ara transfer dönemi başladıktan sonra yeni takımına katılacak.

Adana Demirspor, oyuncunun sonraki satışından da pay alacak. Milli stoperin Fenerbahçe'yi özellikle istemesi de transferin kısa sürede gerçekleşmesinde etken oldu.

Adana Demirspor'daki performansıyla A Milli Takım'a da seçilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta bir, bir asistlik skor katkısı sağladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in gözdesi Fenerbahçe'de! Kanarya transferi bitirdi...
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