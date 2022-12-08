Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a Dünya Kupası arası yaramadı! 3 kritik konu ve yaşanan süreç...

Süper Lig'de 2-1'lik Beşiktaş ve 7-0'lık Başakşehir galibiyetleriyle şampiyonluk havasına giren Galatasaray'ın hızını Dünya Kupası arası kesmişti. Bu ara, sarı-kırmızılı takıma hiç yaramadı.

İşte 3 maddede yaşanan sancılı süreç...

1-Sergio Oliveira ve Mauro İcardi sakatlandı. Önceki gün oynanan hazırlık maçında kervana Yunus Akgün de eklendi. Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'e dönüş planlarını bu üç oyuncudan yoksun yapmak zorunda kaldı.

2-Muslera'nın cezalı olduğu İstanbulspor maçında kaleyi koruyacak Okan Kocuk ise Rayo Vallecano ve Villarreal'e karşı yediği gollerle güven vermedi ve taraftarın protestosuyla karşılaştı. Buruk, Antalya kampında yedek kalecisi Okan'ı kazanmaya çalışacak.

3-Yönetim cephesinde de evdeki hesap çarşıya uymadı... Danimarkalı stoper Victor Nelsson, Katar'da sadece bir maçta oynadığı için piyasa yapamadı. Uruguay'ın yedek kulübesinden çıkamayan Muslera- Torreira ikilisi de moralleri bozuk olarak takıma dönecek.