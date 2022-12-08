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Giriş Tarihi: 8.12.2022 22:57 Son Güncelleme: 8.12.2022 23:03

Son dakika: Olaylı derbi için karar verildi! TFF'den Göztepe - Altay maçına flaş karar...

Son dakika: Olaylı derbi için karar verildi! TFF’den Göztepe - Altay maçına flaş karar...

Son dakika haberleri... TFF, olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe - Altay derbisinde her iki takımı da hükmen yenik saydı.

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım Pazar akşamı tribün terörü yüzünden tatil edilen Göztepe - Altay maçının ardından iki takımı da hükmen mağlup ilan etti.

Federasyon yönetimi, TFF'nin İstanbul Riva'daki merkezinde yarıda kalan maçı görüştü. Toplantıdan taraftarların karşılıklı şiddet olaylarının damga vurduğu Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç sonrası iki takımın da hükmen mağlup ilan edilmesi kararı çıktı. İki takımın puanlarının düşürülüp dürülmeyeceğine PFDK karar verecek.

Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanıp 5 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü, iki takım taraftarı arasında Çakır ambulansa taşınırken yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç, bunun üzerine futbolcularla birlikte soyunma odasına giden Hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti.

20 HOLİGAN TUTUKLU

Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında yaşanan dehşet görüntüleriyle gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı.

Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılırken, İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

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Son dakika: Olaylı derbi için karar verildi! TFF'den Göztepe - Altay maçına flaş karar...
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