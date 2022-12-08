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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Tarihi karar için gözler TFF’de!

Tarihi karar için gözler TFF’de!
Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu bugün toplanıyor... Zirvenin 1. maddesi, İzmir'deki derbide yaşanan olaylar nedeniyle yarım kalan Göztepe-Altay maçı… Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 22. dakikada tatil edilen karşılaşmanın, baştan mı yoksa kaldığı yerden mi oynanacağına dair görüşme yapılacak. Masadaki seçenekler arasında iki takımın da hükmen mağlup edilmesi kararı da olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere Altay kulübü, "İzmir'in tüm takımlarının kadın ve çocuk taraftarlarına açık olarak, maçın ilk dakikadan itibaren başlatılarak oynatılması gerektiğini düşünmekteyiz" açıklamasında bulunmuştu.

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Tarihi karar için gözler TFF’de!
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