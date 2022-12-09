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Giriş Tarihi: 9.12.2022 14:58

Acun Ilıcalı bir takım daha satın alıyor

Acun Ilıcalı bir takım daha satın alıyor

Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol alanında yatırımlarını sürdürmeye hazırlanırken yeni projesini de taraftarlarla paylaştı.

İngiltere Championship'te Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol dünyasında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Ilıcalı, Hull City projesine destek olacak yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Hull City; geçmişte Jarrod Bowen, Keane Lewis-Potter ve Jacob Greves gibi genç oyuncuları A takıma çıkarmıştı. Fakat 16 oyuncunun kadroya katıldığı yoğun yaz transfer döneminde hiçbir oyuncu A takıma yükselme şansını elde edemedi. Bu konu, Acun Ilıcalı'nın da gündeminde önemli yer edindi.

"LIAM DA DURUMU BİZİMLE PAYLAŞTI"
Hull Live, Acun Ilıcalı'nın taraftarlarla gerçekleştirdiği görüşmeden detayları paylaştı. Acun Ilıcalı, genç oyuncular konusundaki durumun menajer Liam Rosenior tarafından da kendilerine iletildiğini belirtti. Ilıcalı, "Bana az önce belirttiğiniz şeyi Liam da akademiden A takıma gelmenin ve becelerilerini göstermenin zorluğuna dikkat çekerek bize iletti. Lewis-Potter ve Greaves'in geçmişteki yükselişleri, transferlerin pek olmamasından kaynaklıydı. Transfer yokken bu gençler yeteneklerini gösterebilecek şekilde oynuyorlardı. Biri Premier Lig'e gitti, diğeri parlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ACUN'UN YENİ PLANI HAZIR
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, daha fazla gencin A takıma yükeldiğini görmek istiyor ve bunu sağlayabilecek planını da hazırlamış durumda. Ilıcalı, yeni bir kulüp projesini taraftarlarla paylaştı. Acun Ilıcalı, rekabetçi bir ligde bir kulüp daha almak istiyor. Böylece genç oyuncuların Hull City'nin A takımına yükselmeden önce orada üst düzey futbola adapte olabilmeleri planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

FORTUNA SITTARD İLE BAŞLAMIŞTI
Acun Ilıcalı, futbol dünyasında kulüp sahipliği anlamında ilk girişimini Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile başlatmıştı. Fortuna'da bir ortaklık gerçekleştiren Ilıcalı, sonrasında bu projeden çıkmış ve İngiltere'de kulüp satın alma hayalini Hull City ile gerçekleştirmişti. Ilıcalı, Allam Ailesi'nden İngiliz ekibini 24 milyon Euro'ya satın almıştı.

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Acun Ilıcalı bir takım daha satın alıyor
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