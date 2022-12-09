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Giriş Tarihi: 9.12.2022 11:05

Altay son sıradaki Denizlispor'a konuk olacak

DHA
Altay son sıradaki Denizlispor’a konuk olacak

TFF 1. Lig'de Altaş Denizlispror evinde Altay'ı konuk edecek. Ligin son sırasında yer alan Denizlispor maçı kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de 2 hafta önce deplasmanda oynadığı Göztepe karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle 6 iç saha maçında seyircisiz oynama ve hükmen mağlubiyet cezası alan Altay, yarın 17'nci hafta müsabakasında son sıradaki Altaş Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Geçen hafta evinde Boluspor'u 5-1 yenen konuk siyah-beyazlılarda, Göztepe karşılaşmasında bir taraftarın saldırısına uğrayıp başından yaralanan kaleci Ozan Evrim görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.
Altay taraftarı, Denizli İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda trübendeki yerini alamayacak. Maçı sadece Denizlispor taraftarı izleyebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30 ve maraton tribün ise 25 TL olarak belirlendi. 6 puanla dibe demir atan Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak, kendileri için her maçın final olduğunu belirterek, "Altay güçlü bir takım. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. Ancak bizim de mutlak galibiyete ihtiyacımız var" derken, Altay'ın çalıştırıcısı Sinan Kaloğlu, "Boluspor galibiyetiyle moral bulduk ve üst sıralara tırmandık. Denizlispor'un durumu kritik ama biz kendi işimize bakacağız" yorumunu yaptı.

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Altay son sıradaki Denizlispor'a konuk olacak
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