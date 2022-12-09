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Giriş Tarihi: 9.12.2022 17:22

Dünya Kupası'nda Hırvatistan - Brezilya çeyrek finalde karşı karşıya

Dünya Kupası’nda Hırvatistan - Brezilya çeyrek finalde karşı karşıya

2022 Dünya Kupası'nda Luka Modricli Hırvatistan ile Neymarlı Brezilya yarı finale çıkma mücadelesi veriyor. Hırvatlar, son 10 maçını kaybetmedi. Sambacılar ise son 4 kupanın 3'ünde Avrupa temsilcilerine çeyrek finalde boyun eğdi. Hırvatistan-Brezilya maçının canlı analtımı ve tüm detayları haberimizde...

2022 Dünya Kupası'nda Luka Modricli Hırvatistan ile Neymarlı Brezilya yarı finale çıkma mücadelesi veriyor. Hırvatlar, son 10 maçını kaybetmedi. Sambacılar ise son 4 kupanın 3'ünde Avrupa temsilcilerine çeyrek finalde boyun eğdi. Hırvatistan-Brezilya maçının canlı analtımı ve tüm detayları haberimizde...

HIRVATİSTAN - BREZİLYA

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İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric
Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison

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Dünya Kupası'nda Hırvatistan - Brezilya çeyrek finalde karşı karşıya
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