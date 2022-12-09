Göztepe’nin konuğu Manisa FK

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Manisa FK mücadelesinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, ilk cezalı maçına yarın çıkacak. Müsabakayı Manisa FK'li taraftalar takip edebilecek.
Ligde geçen hafta deplasmanda Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe, 17. haftaya 18 puan ve averajla 13. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, tatil edilen Altay müsabakası dışında oynadığı son 2 iç saha karşılaşmasını galip tamamladı.
Son 8 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunan Manisa FK 24 puan ve averajla 8. durumda bulunuyor.