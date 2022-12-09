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Giriş Tarihi: 9.12.2022 21:56 Son Güncelleme: 9.12.2022 21:57

Hollanda ve Arjantin, yarı final için sahada!

Hollanda ve Arjantin, yarı final için sahada!

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda ile Arjantin karşılaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek.

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda ile Arjantin karşılaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek.

CANLI | HOLLANDA - ARJANTİN

İLK 11'LER

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, Frenkie De Jong, Blind, Bergwijn, Gakpo, Depay

Arjantin: E. Martinez, Romero, Otamendi, L. Martinez, Molina, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Acuna, Messi, Julian Alvarez

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Hırvatistan-Brezilya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı.

Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına A Grubu'nda 2-0'lık Senegal galibiyetiyle başlayan Hollanda, Ekvador beraberliğinin ardından ev sahibi Katar'ı mağlup ederek 7 puanla grubu lider bitirdi.

Son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek finale adını yazdırmıştı.

MESSİ, ARJANTİN'İN EN GOLCÜSÜ OLMAYA ÇOK YAKIN

Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bırakan Messi, 1 gol daha atması halinde Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta'yı yakalayacak.

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Hollanda ve Arjantin, yarı final için sahada!
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