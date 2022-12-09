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Giriş Tarihi: 9.12.2022 12:08 Son Güncelleme: 9.12.2022 12:09

Karagümrük’te kampın yıldızı Levent Mercan

DHA
Karagümrük’te kampın yıldızı Levent Mercan

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fatih Karagümrük çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Kampta gösterdiği performans ile teknik direktör Andrea Pirlo'nun dikkatini çekmeyi başaran Levent Mercan geçen sezon Schalke 04'den transfer edilmişti.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fatih Karagümrük'te Levent Mercan, kampta gösterdiği performans ile teknik direktör Andrea Pirlo'dan tam not aldı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'nın Belek Turizm merkezinde devam ediyor. Sezona istediği gibi giremeyen ancak son haftalarda sergilediği performans ile toparlanma sinyalleri veren İstanbul ekibinde Levent Mercan, antrenmanlarda gösterdiği istekli görüntü ile teknik heyetin gözüne girdi. Kırmızı-siyahlı ekibin İstanbul'da Beşiktaş ile oynadığı hazırlık maçında oyuna ikinci yarı giren 21 yaşındaki oyuncu, Antalya kampında dün oynanan Hatayspor maçının ise yıldızıydı. Takımının 2-0 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asist ile gollere direkt etki eden genç oyuncu, formaya talip olduğunu gösterdi.
PIRLO'NUN JOKERİ OLACAK
Caner Erkin, Burak Bekaroğlu ve Jimmy Durmaz ile yolların ayrılmasından dolayı yerli oyuncu durumunda çok fazla alternatifi kalmayan teknik direktör Andrea Pirlo, Levent Mercan'ın performansıyla rahat bir nefes aldı. Ligin ikinci yarısında 21 yaşındaki oyuncuya daha fazla şans verecek olan Pirlo'nun genç oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

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Karagümrük’te kampın yıldızı Levent Mercan
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