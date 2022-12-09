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Giriş Tarihi: 9.12.2022 13:58

Konyaspor için Bryan Teixeira iddiası

Konyaspor için Bryan Teixeira iddiası

Amilton ile yolların ayrılacağı konuşulan Konyaspor'da orta saha için flaş bir isim gündemde. Yeşil-Beyazlılar, Lustaneau'da forma giyen Bryan Teixeira'ı kadrosuna katmak istiyor.

Ara transfer konusunda harekete geçen Konyaspor 'da, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Gelen son haberlere göre Yeşil-Beyazlılar'da takımın tecrübeli isimlerinden biri olan Amilton ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından orta sahadaki açığı kapatmak isteyen Konya ekibi, rotasını Avusturya'ya çevirdi. Lustaneau'da forma giyen ve 1.5 yıllık kontratı kalan Bryan Teixeira konusunda Yeşil-Beyazlılar devreye girdi.
Türkiye'ye sıcak bakıyor

22 yaşındaki oyuncunun özellikle kanatların her ikisinde görev yapabilmesi ve orta sahada hücuma dönük olarak forma giyiyor oluşu Konya ekibinin dikkatini çekti. Bu sezon çıktığı 18 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran ve 7 gol pası veren Yeşil Burunlu oyuncunun da Türkiye'ye sıcak baktığı gelen haberler arasında... (Fanatik)

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Konyaspor için Bryan Teixeira iddiası
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