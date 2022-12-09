Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’yla ilgili acı gerçeği açıkladı! ’Eski performansını beklemek...’

2022 Dünya Kupası'nı Katar'da takip eden SABAH Spor'un usta yazarı Ömer Üründül, çeyrek final eşleşmelerini ve Portekiz'de yaşanan Cristiano Ronaldo krizini değerlendirdi.

İşte Ömer Üründül'ün değerlendirmeleri;

Çeyrek final eşleşmelerini analiz edersek sizce kimler turu geçer?

HIRVATİSTAN-BREZİLYA: Bana göre Hırvatistan, birbirine çok uyumlu kadrosu ve oturmuş sistemiyle çeyrek finale haklı bir şekilde kaldı. Brezilya maçı oynayacaklar. Favorim tabii ki Brezilya. Bunun da en önemli nedeni her Dünya Kupası'nda Brezilya'da çok önemli yıldızlar oynadı. Ama bu kupadaki Brezilya, yıldızlarıyla birlikte daha hızlı, tempolu, topu hızlı dolaştırarak sonuç alıyor. Onun için de daha üretken olabiliyorlar.

ARJANTİN-HOLLANDA: Bu maçta favori yok. Biraz daha ağır basan kim derseniz Arjantin derim. Büyük seyirci avantajları var. Genel kendilerine özgü, senelerdir değişmeyen oyun düzeni, bir de Messi var. Bu eşleşme zorlu ve zevkli geçecek.

İNGİLTERE-FRANSA: Gerçekten çok önemli mücadele olacak. Çünkü iki takım da hem fizik hem de istek olarak iyi durumdalar. Fransa'nın tek avantajı Kylian Mbappe gibi çok önemli kanat forvetine sahip olması. Bu maçı kazanan finale gider.

FAS-PORTEKİZ: Güzel bir oyuna sahne olacak. Fas, inanılmaz bir seyirci desteğini arkasına alıyor. Portekiz, organize futbol sergileyerek İsviçre karşısında farklı bir galibiyet almıştı. Onun morali ile Fas karşısına çıkacaktır. Fas'ın, İspanya maçında fiziki olarak yıprandığını düşünürsek, Portekiz favori çıkacaktır maça…

Çok gollü bir son 16 turu izledik. Neye bağlıyorsunuz?

Daha önce yaşanan sürprizlere… Favoriler işi ciddiye aldılar. Tabii rakipleri küçümsemeden motive olunca bu skorlar yaşandı.

Şampiyonluk yolu kısaldı. Şimdiye kadar geçen dönemde maçlar lezzet verdi mi?

Bu şampiyonanın en büyük özelliği kimsenin tahmin edemeyeceği kadar sürpriz sonuçlar olması. Çok keyifli maçlar izledim. Mesela Japonya'nın maçları. Güney Kore-İspanya mübasakası... Bunun dışında çok önemli gibi görülmeyen ama 3-3 biten Sırbistan- Kamerun maçının yanı sıra gollü maçlar seyir zevkini artırdı.

Son 16 turunda Fas sürprizi yaşandı. İspanya'nın elenmesini nasıl değerlendireceksiniz?

Fas, öncelikle grup birincisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ama burada bir şansızlık yaşadı. İspanya, Japonya'ya yenilince karşısına beklediği Japonya yerine İspanya çıktı. Ve İspanya'yı da penaltılarla eleyerek gerçekten büyük bir başarıya imza attı.

"MHK KUPADAKI HAKEMLERİ İZLESİN"

Maçlarda hakem yönetiminde değişiklikler görülüyor. Siz turnuvada yaşananları nasıl değerlendireceksiniz?

Hakem yönetimlerinde gerçekten beklediğimden çok önemli değişiklikler var. Bilhassa sarı kartlar son derece zor çıkıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Eğer topa müdahale etmek isterken bir oyuncu rakibinin tarak kemiğine basarsa kesinlikle kart gösterilmiyor. Kupada bugüne kadarki gösterilen sarı kartların çok az olmasıyla bir rekor yaşandı. Bu kadar maçta 2 kırmızı kart var. Biri kalecinin ceza sahası dışındaki pozisyonu engellerken yaptığı hareket. Biri de Aboubakar'ın Brezilya'ya son saniyelerde attığı golün sevinciyle sarı kartı varken formasını çıkarmasıyla gördüğü kırmızı var. VAR uygulamalarında bazı kritik hatalara oldu. Türkiye'de MHK'nın kolları sıvayarak yapacağı en önemli iş kupadaki kart uygulamaları ve standartları bizim hakemlere uygulatması. Tabii ki Türkiye'deki baskı ortamında bu gerçekleşir mi bundan şüphem var. Bizde bu sezonki VAR uygulamasına baktığımda da geçen seneye göre daha olumlu olduğunu görüyorum.

"YİNE YEDEK BEKLER"

Cristiano Ronaldo efsanesi bitti mi?

Efsaneler hiç bir zaman bitmez. Senelerce devam eder ama unutmayalım ki her şeyin bir yaşı var. Ronaldo'nun 38 yaşına girmesine bir kaç ay kaldı. Doğal olarak bu yıldızdan eski performansı beklemek mümkün olmaz. Çeyrek final maçında da yedek olacağını düşünüyorum..

SON 16 TAHMİNLERİ

- Hırvatistan-Brezilya: Brezilya favori

- Arjantin-Hollanda: Arjantin ağır basıyor

- İngiltere-Fransa: Fark Mbappe!

- Fas-Portekiz: Portekiz favori