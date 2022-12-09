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Giriş Tarihi: 9.12.2022 19:28 Son Güncelleme: 9.12.2022 19:34

Son dakika haberleri: TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi belli oldu...

Son dakika haberleri: TFF resmen açıkladı! Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi belli oldu...

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 15-18. hafta programını açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesi, 8 Ocak Pazar saat 19.00'da yapılacak.

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 15-18. hafta programını açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesi, 8 Ocak Pazar saat 19.00'da yapılacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak, Dünya Kupası arası sonrasında müsabaka başlama saatleri geçmiş sezonlarda olduğu gibi Cumartesi ve Pazar günleri için 13.30, 16.00 ve 19.00, Cuma ve Pazartesi günleri için 20.00, hafta içi maçları için ise 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır.

19 - 25. hafta müsabakalarına ilişkin program, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri sonrası, kalan haftalar ise Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri ve takımlarımızın Avrupa Kupası maçlarına göre planlanarak ilan edilecektir."

İşte 15, 16, 17 ve 18. hafta programları:

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Son dakika haberleri: TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi belli oldu...
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