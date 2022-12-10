Ahmet Nur Çebi: Dele Alli çoşar, Masuaku uçarsa transfere gerek kalmaz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarıyla ilgili SABAH Spor muhabiri Ogün Şahinoğlu'na konuştu. Çebi, "Hocanın 3-4 takviye fikri vardı. Tekrar oturup konuştuk. 14 yabancıya sahibim, kimi göndereyim? Ara dönemde futbolcu bulmak büyük bir sıkıntı. 6 maçı bir oynayalım, gerisine bakarız. Belki şüphe duyulan Dele Alli acayip performans sergileyecek, Masuaku da dizindeki sakatlık problemini aşacak." ifadelerini kullandı.

"CANER İÇİN 12 OCAK'A KADAR VAKİT VAR"

Beşiktaş Başkanı, Caner Erkin için ise "Şu an bir şey söyleyemem. Dünya Kupası arasından sonra görmemiz lazım. 12 Ocak'a kadar vakit var sonuçta" dedi.