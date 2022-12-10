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Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:25 Son Güncelleme: 10.12.2022 11:32

Ahmet Nur Çebi: Dele Alli çoşar, Masuaku uçarsa transfere gerek kalmaz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ahmet Nur Çebi: Dele Alli çoşar, Masuaku uçarsa transfere gerek kalmaz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarıyla ilgili SABAH Spor'a konuştu. Çebi, Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun bekleneni vermesi halinde takviye yapılmayacağını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarıyla ilgili SABAH Spor muhabiri Ogün Şahinoğlu'na konuştu. Çebi, "Hocanın 3-4 takviye fikri vardı. Tekrar oturup konuştuk. 14 yabancıya sahibim, kimi göndereyim? Ara dönemde futbolcu bulmak büyük bir sıkıntı. 6 maçı bir oynayalım, gerisine bakarız. Belki şüphe duyulan Dele Alli acayip performans sergileyecek, Masuaku da dizindeki sakatlık problemini aşacak." ifadelerini kullandı.

"CANER İÇİN 12 OCAK'A KADAR VAKİT VAR"
Beşiktaş Başkanı, Caner Erkin için ise "Şu an bir şey söyleyemem. Dünya Kupası arasından sonra görmemiz lazım. 12 Ocak'a kadar vakit var sonuçta" dedi.

N'KOUDOU EN GEÇ HAZIRANDA YOLCU
Bu arada Beşiktaş'ta 4 yıl önce Tottenham'dan transfer edilen ancak maliyetiyle performansı örtüşmeyen N'Koudou ile sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. Yıldız futbolcuya, devre arasında teklif gelmesi halinde bu durum değerlendirilecek ve yerine takviye yapılacak kadar bir gelir elde edilmesi halinde gidişine onay verilecek.

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Ahmet Nur Çebi: Dele Alli çoşar, Masuaku uçarsa transfere gerek kalmaz
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