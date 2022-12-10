Aslan gibi proje: 10 katını kazanacaklar

Galatasaray, gayrimenkul yatırım şirketi Nevita'yla iş birliği anlaşmasına imza attı. Sarı-kırmızılı kulübün Mecidiyeköy'de geliştirdiği rezidans projesi Leo Residence için yapılacak iş birliğinin basın lansmanında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu projeye yatırım miktarı100-150 milyon TL arasında. Burasıçok güzel ve önemli bir rezidans olacak.Herkesin tercih edeceği bir yer olacak" dedi. Özbek, projeden ne kadar gelirbekledikleri yönündeki soruya ise yapılacakharcamalardan sonra kulübünkasasına minimum 1 milyar liralık birparanın gireceği cevabını verdi.
GALATASARAY'A ÇOK YAKIŞACAK
Florya ve Kemerburgaz projelerinin hızlanması açısından da Mecidiyeköy projesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan, "Projemizin adı Leo.Galatasaray'a yakışan aslan gibi birproje olacak" ifadesini kullandı.