Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan gibi proje: 10 katını kazanacaklar
Giriş Tarihi: 10.12.2022

Aslan gibi proje: 10 katını kazanacaklar

Aslan gibi proje: 10 katını kazanacaklar

Galatasaray, Mecidiyeköy’deki Leo Residence için imzayı attı. Projeye 100-150 milyon TL harcayacak olan Cimbom, 1 milyar TL gelir sağlayacak

Galatasaray, gayrimenkul yatırım şirketi Nevita'yla iş birliği anlaşmasına imza attı. Sarı-kırmızılı kulübün Mecidiyeköy'de geliştirdiği rezidans projesi Leo Residence için yapılacak iş birliğinin basın lansmanında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu projeye yatırım miktarı 100-150 milyon TL arasında. Burası çok güzel ve önemli bir rezidans olacak. Herkesin tercih edeceği bir yer olacak" dedi. Özbek, projeden ne kadar gelir bekledikleri yönündeki soruya ise yapılacak harcamalardan sonra kulübün kasasına minimum 1 milyar liralık bir paranın gireceği cevabını verdi.



GALATASARAY'A ÇOK YAKIŞACAK
Florya ve Kemerburgaz projelerinin hızlanması açısından da Mecidiyeköy projesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan, "Projemizin adı Leo. Galatasaray'a yakışan aslan gibi bir proje olacak" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den FLAŞ mesaj! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı için karar ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
Son dakika: 336 milletvekilinden imza! Başörtüsü için anayasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Bakan Akar'dan Yunanistan'a çok net uyarı: Tarihten ders alsınlar
Nefes kesen maçta Arjantin turladı! Hollanda'da büyük yıkım...
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan gibi proje: 10 katını kazanacaklar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA