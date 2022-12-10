Cenk Tosun'dan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce teklif aldım"

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin sorularını yanıtladı.

İşte 31 yaşındaki golcünün o açıklamaları...

Valerien Ismael döneminde 1 dakika oyuna girerken üzüldüm. Beşiktaş forması üstündeyken, her dakika önemlidir. Ancak bir önceki maçta iyi oynadım. Sonrasında 1 dakika oynamayı kendime haksızlık gibi gördüm. Hocanın kararı, beni öfkelendirdi. Sonrasında hocayla konuştuk, hallettik.

"3 MAÇTA 9 PUAN ALIRSAK ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLURUZ"

Önümüzdeki 3 maçta 9 puan toplarsak, şampiyonluğun en büyük adayı biz oluruz. Modern futbolda 3'lü oynayan çok takım var. 3'lü zor ve yoran bir formasyon. Ama etkili oynarsanız, başarılı olursunuz. Benim pozisyonum belli. 3'lüde kenarlarda hoca beni düşünüyor. Üç pivot forvetle oynuyorsunuz gibi oluyor ve bu da işime geliyor. Çünkü ceza sahasına daha yakın oluyorsunuz.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM"

Teknik direktör olmak istiyorum. Öyle planlarım var, o yönde çalışma yapıyorum. Hoşuma giden idmanları yazıyorum, not alıyorum, hocalarıma soruyorum. Futbol hayatım bittikten sonra Allah nasip ederse ben de teknik direktör olmak istiyorum. Kontratımda uzama maddesi var. 1+1 olarak imza attım. O bir yıl, performansa göre uzama şekli. Onun detaylarına girmeyeyim. Belirli bir sayıda gol veya asist katkısı yaparsam, sözleşmem otomatik olarak uzuyor.

"DELE ALLI ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Stefan Kuntz ile aramız iyi. Sürekli konuşuyoruz. Çok iyi vir takımız. Oraya gittiğimde fark ettim, en yaşlısı benmişim. Çaylakken gittim ve en yaşlı oyuncu durumuan geldim. Hocamız iyi, oyuncularımız iyi. Turnuvalara gitmeyi özledik. Dele Alli ile Everton'da birlikte oynadık. Deli çok iyi bir insan. Takımda herkes çok sefer. Malzemeci, aşçı... Herkes, onu çok sever. Herkesle şakalaşır. Şenol Hoca'nın dokunuşları ile inşallah iyi bir yere gelecek. Londra'dan geldi, uyum süreci yaşıyor. Bunu aşınca, takıma çok büyük katkısı olacak.



İngiltere'de çok sıkıntı yaşamadım. Çünkü benim İngilizcem iyiydi. Almanya'ya benzer bir ülke, pek zorluk yaşamadı. 'Keşke İngiltere'ye gitmeseydim' diyemem. Hayalim Premier Lig'di. Belki uygun lig değildi. İspanya'ya gitsem daha farklı olabilirdi. Ama çocukluk hayalim Premier Lig'di. Başarılı dönemlerim oldu. Sakatlıklar yaşadım. 4,5 yılda iyi tecrübeler yaşadım. Zamanı geriye alsak, yine giderdim.

"ŞENOL GÜNEŞ OYNAMAYANLARI DA MUTLU EDER"

Şenol Hoca'nın oyuncularla arası çok iyidir. Yedek kalan oyuncularla da iyi iletişim kurar. Zaten bu yüzden kenardan gelenler de çok katkı yapar. Hoca, bir oyuncuya inanıyorsa, üzerinde durur. Hocaya bir adım git, hoca sana 10 adım gelir. Ama hoca bir yere kadar gidiyor ve sonrasında pes ediyor. Hoca inanılmaz ve alçak gönüllü. Çok babacan bir adam.

"BEŞİKTAŞ'A DÖNMEDEN ÖNCE TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

Milli Takıma çağırıldım işte. Dünya Kupası'na da gidenler var. Şenol hoca, diğerlerine 10 gün tatil vermiş. 'Hocam, bana kaç gün izin veriyorsunuz' dedim. '4 gün' dedi. İtiraz ettim hocaya. 'Tamam, 10 gün git bir daha gelme' dedi. Hocanın böyle şakaları var. Beşiktaş'a geri dönmeden evvel Türkiye'den teklif aldım ancak takım ismi veremem. Futbolu inşallah Beşiktaş'ta bırakmak isterim. Dün Dele Alli canlı yayın açmış, küfür var, biz de futbolculara sallıyoruz. Allah'tan gördük de kapattık. Orada videomuz çıksa falan...