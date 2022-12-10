Dembele’de rakip Newcastle

Fransız forveti gözüne kestiren Galatasaray’ın işi zor. Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'da forma giyen 26 yaşındaki golcünün menajeriyle temasa geçerek şartları sordu. Ancak İngilizlerin sürece dahil olması sıkıntı yarattı
Seferovic'le ocak ayında yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek. Bonservisi PSG'de olan İcardi'nin kalma olasılığı ise düşük. Forvet takviyesiyapmak zorunda olan sarıkırmızılıkulüp, listenin ilk sırasınayazdığı MoussaDembele ilegörüşmelerebaşladı. Golcü futbolcunun menajeri Makan Fofana ile temasa geçen Galatasaray cephesi, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin durumunu yakından takip ediyor.
YILLIK 3 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR
Girişimler hızlanmışken,Newcastle'ın da Dembele ile ilgilendiğiortaya çıktı. Transferde süreçİngilizlerin devreye girmesiylezorlaşırken, şu anda yıllık 2.2 milyonEuro kazanan tecrübeli oyuncununda beklentisinin 3 milyonEuro olduğu öğrenildi.
GOMİS: 10-15 GOL ATARIM
Galatasaray'ınFransız forveti Gomis, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki futbolcu, "Ben bu sene hâlâ 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum. Bunu Okan Hoca'ya göstermemgerekiyor. Şu anda Galatasaray'a konsantreyim. Futbolcu olarak 2 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
A SPOR'DA DEV MAÇ
İstanbul'da İspanyol takımları Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybeden Galatasaray, 3. hazırlık karşılaşmasını bugün Antalya kampında oynayacak. Sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de SüperLig ekiplerinden Adana Demirspor ilekozlarını paylaşacak. Merakla beklenen müsabaka A Spor'dan, naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan mücadele golsüz bitmişti.