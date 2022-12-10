Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dembele’de rakip Newcastle
Giriş Tarihi: 10.12.2022

Dembele’de rakip Newcastle

MEHMET ÖZCAN
Dembele’de rakip Newcastle

Fransız forveti gözüne kestiren Galatasaray’ın işi zor. Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'da forma giyen 26 yaşındaki golcünün menajeriyle temasa geçerek şartları sordu. Ancak İngilizlerin sürece dahil olması sıkıntı yarattı

Seferovic'le ocak ayında yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek. Bonservisi PSG'de olan İcardi'nin kalma olasılığı ise düşük. Forvet takviyesi yapmak zorunda olan sarıkırmızılı kulüp, listenin ilk sırasına yazdığı Moussa Dembele ile görüşmelere başladı. Golcü futbolcunun menajeri Makan Fofana ile temasa geçen Galatasaray cephesi, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin durumunu yakından takip ediyor.

YILLIK 3 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR
Girişimler hızlanmışken, Newcastle'ın da Dembele ile ilgilendiği ortaya çıktı. Transferde süreç İngilizlerin devreye girmesiyle zorlaşırken, şu anda yıllık 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun da beklentisinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.

GOMİS: 10-15 GOL ATARIM
Galatasaray'ın Fransız forveti Gomis, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki futbolcu, "Ben bu sene hâlâ 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum. Bunu Okan Hoca'ya göstermem gerekiyor. Şu anda Galatasaray'a konsantreyim. Futbolcu olarak 2 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

A SPOR'DA DEV MAÇ
İstanbul'da İspanyol takımları Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybeden Galatasaray, 3. hazırlık karşılaşmasını bugün Antalya kampında oynayacak. Sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen müsabaka A Spor'dan, naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan mücadele golsüz bitmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den FLAŞ mesaj! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı için karar ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
Son dakika: 336 milletvekilinden imza! Başörtüsü için anayasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu...
Nefes kesen maçta Arjantin turladı! Hollanda'da büyük yıkım...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Bakan Akar'dan Yunanistan'a çok net uyarı: Tarihten ders alsınlar
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
Dembele’de rakip Newcastle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA