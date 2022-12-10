Dembele’de rakip Newcastle

Seferovic'le ocak ayında yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek. Bonservisi PSG'de olan İcardi'nin kalma olasılığı ise düşük.Golcü futbolcunun menajeri Makan Fofana ile temasa geçen Galatasaray cephesi, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin durumunu yakından takip ediyor.Transferde süreçİngilizlerin devreye girmesiylezorlaşırken, şu anda yıllık 2.2 milyonEuro kazanan tecrübeli oyuncununda beklentisininolduğu öğrenildi.Galatasaray'ınFransız forveti Gomis, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki futbolcu, "Ben bu sene hâlâ 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum.Şu anda Galatasaray'a konsantreyim. Futbolcu olarak 2 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.İstanbul'da İspanyol takımları Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybeden Galatasaray, 3. hazırlık karşılaşmasını bugün Antalya kampında oynayacak. Sarı-kırmızılılar,Merakla beklenen müsabaka A Spor'dan, naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan mücadele golsüz bitmişti.