Dorukhan Toköz: Futbolu inanılmaz çok özledim

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle nisan ayından önce sahalara dönme ihtimali oldukça düşük olan Dorukhan Toköz, futbolu çok özlediğini söyledi.

Takımla Antalya kampına katılan Dorukhan, "Bir hafta oynamayınca futbolu özlüyorsun zaten. Ben futbolu inanılmaz çok özledim. Buraya gelmeden önce psikolojim Allah'a çok şükür iyiydi, pozitifti. Buraya geldim bir yandan çocukları gördüm, hocaları gördüm. Herkes beni özlemiş, ben herkesi özlemişim. Makara yaptık, eğlendik güldük, pozitif enerji verdik. Onlar da bana enerji verdi" dedi.