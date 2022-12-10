Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dorukhan Toköz: Futbolu inanılmaz çok özledim
Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:15 Son Güncelleme: 10.12.2022 11:34

Dorukhan Toköz: Futbolu inanılmaz çok özledim

YUNUS EMRE SEL
Dorukhan Toköz: Futbolu inanılmaz çok özledim

Trabzonspor’un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, "Herkes beni özlemiş, ben herkesi özlemişim. Ama idmanları kenardan izlemek bile zor" dedi.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle nisan ayından önce sahalara dönme ihtimali oldukça düşük olan Dorukhan Toköz, futbolu çok özlediğini söyledi.

Takımla Antalya kampına katılan Dorukhan, "Bir hafta oynamayınca futbolu özlüyorsun zaten. Ben futbolu inanılmaz çok özledim. Buraya gelmeden önce psikolojim Allah'a çok şükür iyiydi, pozitifti. Buraya geldim bir yandan çocukları gördüm, hocaları gördüm. Herkes beni özlemiş, ben herkesi özlemişim. Makara yaptık, eğlendik güldük, pozitif enerji verdik. Onlar da bana enerji verdi" dedi.

"İNSANIN İÇİ GİDİYOR"
Dorukhan, antrenmanları kenardan izlemenin zorluğunu da dile getirerek, "Bir yandan da saha antrenmanlarını izlediğim zaman insanın içi gidiyor. İnsan özlediğini fark ediyor. Buraya gelmeden önce yine bu kadar farkında değildim, sadece özledim diyordum ama görünce antrenmanlarını, pas antrenmanını, şut antrenmanını, taktik antrenmanı daha fazla özlüyor insan" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA: EYT yaş sınırı için karar ne olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için Bakan Bilgin'den FLAŞ mesaj!
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Gabar'dan petrol fışkırıyor! Günlük 400 bin $’lık üretim yapılıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti
CHP'den ihraç edilmişti! Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 3 Aralık'ta açıklanan vizyon CHP'nin köklerinden kopuşudur...
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
Bu fotoğrafa ne diyeceksin Kemal Bey?
Sıkıysa cep telefonunu bulun
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Dorukhan Toköz: Futbolu inanılmaz çok özledim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA