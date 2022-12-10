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Giriş Tarihi: 10.12.2022 23:27

Dursun Özbek, genç futbolcuların memnun!

AA
Dursun Özbek, genç futbolcuların memnun!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada yapılan hazırlık maçlarında genç futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada yapılan hazırlık maçlarında genç futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası nedeniyle liglere yaklaşık 45 günlük ara verildiğini belirten Özbek, "Bu arada genç oyuncularımızın daha çok fırsat bulmasına çalıştık. Özellikle teknik ekip buna çok önem veriyor. Bugün da sahada genç bir kadro vardı. Kazanımlarımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle Baran Aksaka ve Yusuf Demir çok iyiydi. Bu gençler Galatasaray'ın geleceği. Yapılan hazırlık maçlarından kazançlı çıkmak, bu gençleri takıma dahil etmek lazım." diye konuştu.

Teknik ekibin hazırlık maçlarında genç futbolcuların daha çok süre almasını istediğini aktaran Özbek, "Bence bu doğru. Amaçlanan genç oyuncuların performanslarının görülmesi ve onların performansına göre ilk 11'de yer almalarını sağlamak. Çok iyi, gelecek vaat eden oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

Özbek, ara transfer döneminde takımdan ayrılacak veya takıma katılacak futbolcu olup olmadığının sorulması üzerine, "Teknik ekibin raporunu hazırlaması lazım. Şu anda bunun hazırlığı içindeler. Bana ulaşmış bir şey yok." yanıtını verdi.

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Dursun Özbek, genç futbolcuların memnun!
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