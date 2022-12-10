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Giriş Tarihi: 10.12.2022 14:54

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten transfer itirafı! 'Aileme söylemedim'

Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’ten transfer itirafı! ’Aileme söylemedim’

Fenerbahçe'nin genç orta sahası İsmail Yüksek gündemi değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin kamp dönemi hakkında konuşan İsmail Yüksek, gelecekteki hedeflerini açıkladı. İsmail Yüksek dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Jorge Jesusyönetimindeki Fenerbahçe'de sezon başında gösterdiği performans sonrası beğeni kazanan ve rotasyona dahil olan İsmail Yüksek suskunluğunu bozdu. Sarı-lacivertlilerin kamp dönemine dair konuşan genç orta saha, Fenerbahçe'ye transfer sürecinin nasıl geliştiğini anlattı.

TRT Spor'a konuşan İsmail Yüksek şu ifadeleri kullandı:

"Kamp ortamı şu an gerçekten çok güzel. Bu sene alışılmadık bir kamp dönemi oluyor bizim için Dünya Kupası arasından dolayı. Biz gerçekten iyi geçiriyoruz. Hocamız ve yardımcıları, bu kamp öncesinde yaptığımız hataları bize gösteriyor. İyi gidiyor şu an her şey. En büyük hedefimiz sakatlıksız, kazasız hazırlık maçlarını en iyi şekilde tamamlamak."

"RÜYA GİBİ BİR SEZON"

"Tek kelime ile rüya gibi bir sezon benim için. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşadım bu sene. Geçen sene istemediğim bir sezon sonu oldu. Bu sezon başı çok büyük hedefler koydum kendime. Yazı sadece antrenman yaparak geçirdim. Bu sezon başladığında tek hedefim kalıcı olmaktı. Çok şükür iyi başladım ama istenmedik şeyler oldu. Dinamo Kiev maçı ve elenmemiz üzdü ama daha sonra üstesinden gelmek gerekiyor. Şu an için her şey iyi gidiyor."

"A MİLLİ TAKIM HAYALDİ"

"Alt yaş kategorilerinde oynamadım, Ümit Milli olmadım, A Milli Takım forması giymek benim için hayaldi. İlk maçta gol atmak daha da büyük bir hayaldi. Tarif edilmez duygular yaşadım. Umarım sezon sonunda daha büyük tarif edilmez duygular yaşarım."

"AİLEME SÖYLEMEDİM"

"Pandeminin en şanslı insanlarından biriydim. O sene 3. Lig'de iyi bir sezon geçiriyordum. Pandemiden dolayı ara verildi. Tekliflker de geliyordu. Pandemide Fenerbahçe devreye girdi. Ben de ilk duyduğumda şaşırdım. Bir aya içinde gerçekleşti. Olana kadar aileme söylemedim. Geceleri uyuyamadığım zamanlar oldu. Evdekilere söylediğimde hayatımda yaşamadığım mutlululuğu yaşattılar bana."

"Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyorum ama sırayla gidiyor benim hayallerim. Bu seneki en büyük hayalim bu formayla kupa kaldırmak. Kupa kaldırdıktan sonra kulübün de isteği olursa Avrupa'da oynamak isterim. Geçmişte 8, 10 numara pozisyonunda oynuyordum. O zamanlar idolüm Kevin De Bruyne'ydi ama şu an oynadığım pozisyon itibariyle birçok oyuncuyu izliyorum. Casemiro, Pedri ve Rodri var. Bu 3'ünü söyleyebilirim."

"Rahat ettiğim pozisyon oynadığım pozisyondur. 8, 10 oynayayı seviyorum ama bu sene defansif olarak oynamaya başladım ve sevmeye başladım bu pozisyonu."

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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten transfer itirafı! 'Aileme söylemedim'
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