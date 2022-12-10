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Giriş Tarihi: 10.12.2022 15:46

Futbol: Spor Toto 1. Lig Tuzlaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1

AA
Futbol: Spor Toto 1. Lig Tuzlaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yendi. yükseldi.

Çaykur Rizespor Tuzlaspor maçını kazanarak 29 puanla 2. sıraya yükseldi. Bu galibiyet ile birlikte takımda moraller yerine geldi. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor sezon sonunda ilk 2 takım içinde yer alarak yeni sezonda'da Süper Lig'de mücadele vermek istiyor. Rizespor 16 Aralık cuma günü Göztepe ile karşılaşacak.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Baran Eraslan, Cem Özbay

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Cisse, Erol Can Akdağ (Dk. 60 Muhammed Demirci), Kone (Dk. 60 Yahaya), Mata, Adeniyi

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 89 Ercan Coşkun), Bolasie (Dk. 68 Van den Hurk), Sefa Yılmaz (Dk. 57 Mithat Pala), Deniz Hümmet, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 57 Benhur Keser)

Gol: Dk. 79 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Mata, Dk. 90+5 Sadi Karaduman (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Futbol: Spor Toto 1. Lig Tuzlaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1
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