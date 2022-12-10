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Giriş Tarihi: 10.12.2022 15:14

Galatasaray sol bek transferi için gaza bastı!

Galatasaray sol bek transferi için gaza bastı!

Yaz transfer döneminin şampiyonu Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği yıldız için geçtiğimiz günlerde kulübü Roma ile görüşmüş ve olumlu sonuç almıştı. Patrick Van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, Hollandalı futbolcu yerine o ismi getirecek. İşte detaylar...

Savunmanın solunda yaşadığı sorunu çözmek için kolları sıvayan G.Saray'da, Roma'nın Uruguaylı oyuncusu Matias Vina bir kez daha gündeme gelmişti. İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşme olumlu geçti. Sezon başında G.Saray'ın kapısından dönen ve Mourinho'nun takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı başarılı futbolcunun transferini Teknik Direktör Okan Buruk'un da ısrarla istediği öğrenildi.Sezon başından bu yana sol bekte bir türlü beklenen istikrarı yakalayaman Buruk, Vina'nın bu bölge için fırsat transferi olacağını düşünüyor. Sarı-kırmızılı yönetim de Buruk'un ısrarı üzerine Uruguaylı oyuncuyla görüşmeleri sıklaştırdı. Van Aanholt'la devre arası yolları ayırmaya hazırlanan Aslan, Vina için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.Sarı-kırmızılılar, sezon başında Uruguaylı defans oyuncusuyla her konuda anlaşma sağlamıştı. Fakat bu transfer yabancı oyuncu kontenjanından dolayı son anda gerçekleşmedi. Aslan, bu kez kontenjanı açıp imzaları atmaya daha yakın durumda. 25 yaşındaki Uruguaylı sol bekin kulübü Roma'yla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Katar'daki Dünya Kupası'nda boy gösteren Vina, 3 maçta forma giydi. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Roma'da ise 7 maça çıktı.

MATIAS VINA KİMDİR?

Matias Vina, 9 Kasım 1997'de Uruguay'ın Empalme Olmos kentinde dünyaya geldi. Futbola Nacional'ın altyapısında başlayan Vina, 2017'de profesyonel sözleşmeye imza attı. 3 yıl burada forma terleten Uruguaylı sol bek, 2020 Ocak ayında Palmeiras'a 6.25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Brezilya temsilcisinde 1.5 yıl forma giyen Matias Vina, 2021 yazında 13 milyon Euro'ya Roma'nın yolunu tuttu. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Matias Vina'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro... (Sabah)

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Galatasaray sol bek transferi için gaza bastı!
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