Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li gazeteci Wahl, hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:58 Son Güncelleme: 10.12.2022 09:59

Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li gazeteci Wahl, hayatını kaybetti

AA
Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD’li gazeteci Wahl, hayatını kaybetti

FIFA 2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken dün gece oynanan Hollanda Arjantin maçında üzücü bir olay yaşandı. Maçı takip ettiği sırada fenalaşan Abd'li gazeteci Grant Wahl, yaşamını yitirdi.

Katar'da düzenlenen organizasyonu takip eden 48 yaşındaki Wahl, Lusail Stadı'nın basın tribününde maçın uzatma bölümleri oynanırken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD'li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon ailesi olarak Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı.

Wahl, internet sitesindeki bir yazısında; az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bakanlığın Wahl'ın ailesiyle "yakın iletişim" içinde olduğunu bildirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den FLAŞ mesaj! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı için karar ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Gabar'dan petrol fışkırıyor! Günlük 400 bin $’lık üretim yapılıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: 336 milletvekilinden imza! Başörtüsü için anayasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu...
CHP'den ihraç edilmişti! Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 3 Aralık'ta açıklanan vizyon CHP'nin köklerinden kopuşudur...
Elon Musk yeni hamlesini açıkladı: Twitter'da 1,5 milyar hesap silinecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li gazeteci Wahl, hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA