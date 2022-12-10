Jesus’un son gözdesi Erick Carvalho! Fenerbahçe 25 yaşındaki yıldızı yakın takibe aldı

Ara transfer döneminin başlamasına 1 aylık bir süre kala Fenerbahçe'de gündem ısınıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda stoper ve sol bek arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler'de orta alan için de çalışmalar yapılıyor.

YANITINI VERMEDİ

Bunun nedeni, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve henüz yönetime net bir yanıt vermeyen Miha Zajc'ın ayrılık ihtimali. Yeni sözleşme imzalamaması halinde Sloven yıldızı satmayı planlayan yönetim, bir yandan da alternatif isimleri masaya yatırmış durumda.Alınan bilgilere göre Fenerbahçe sezon başında olduğu gibi rotasını Brezilya'ya çevirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un Athletico Paranaense formasını giyen Erick Carvalho'nun ismini yönetime verdiği belirlendi. Transfer komitesinin şu anda 25 yaşındaki futbolcuyu çok yakından incelemeye aldığı ve Miha Zajc'ın olası ayrılığı durumunda resmi girişimlere başlanacağı ifade edildi.

BU YIL 50 MAÇTA OYNADI

Kulübüyle Ocak 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Erick Carvalho 2022 yılında Athletico Paranaense formasıyla tam 50 resmi karşılaşmaya çıkarken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarının yanı sıra, sağ bek bölgesinde de görev yapabiliyor.

İSTİKRAR ABİDESİ!

25 yaşındaki Erick Carvalho bu yıl 50 maçta oynayarak inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Brezilyalı futbolcu şu ana kadar ülkesinin dışında hiç futbol oynamadı.