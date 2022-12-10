Meksika’dan Lionel Messi hamlesi: Meclise sunuldu

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası nefes kesen maçlara sahne olurken yaşanan olayların ardı arkası ardı arkası kesilmiyor.Çeyrek finalinde Hollanda'yı eleyerek yarı finale kalan Arjantin'de yıldız futbolcu Messi, grup aşamasında Meksika ile oynadıkları maçın ardından yaptığı hareket nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜ

C Grubu ikinci maçında Meksika'yı Messi ve Fernandez'in golleriyle 2-0 mağlup eden Arjantin'de soyunma odasındaki sevinç görüntüleri çok konuşulmuştu. Lionel Messi'nin hareketi ise tehditle karşılık bulmuştu.

TEHDİT EDİLDİ

Messi'nin C Grubu ikinci maçında Meksika ile oynadıkları karşılaşmanın ardından soyunma odasında yerde duran bir Meksika formasına bastığı görüntüler gündem yaratmıştı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük yankı uyandıran görüntü tartışmaları da beraberinde getirmişti.Messi'nin Meksika formasına bastığı görüntülerin ardından Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Messi'ye büyük bir tepki gösterdi. Meksikalı boksör, dünyaca ünlü yıldızı sosal medya hesabından yaptığı açıklamayla tehdit etti.

"TANRI'YA DUA ETSİN ONUNLA KARŞILAŞMAYALIM"

Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Messi'nin Meksika formasına bastığı görüntülerin ardından sosyal medya hesabından öfke kustu.

'YANLIŞ ANLAŞILMAYDI'

Olay sonrası açıklama yapan Messi, durumun bir yanblış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, "Bir yanlış anlaşılmaydı. Beni tanıyanlar bilir, kimseye saygısızlık etmem.

Maçtan sonra soyunma odasında bunlar olur. Meksika halkına ve formaya saygısızlık etmediğim için, özür dilememe gerek yok." demişti.

'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLSİN

Messi'nin hareketi tartışılmaya devam ederken İspanyol basınında yer alan habere göre Meksika parlamentosuna yıldız futbolcu hakkında olay bir öneri sunuldu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Meksikalı milletvekillerinden María Clemente García, Meksika Temsilciler Meclisi'nde Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Meksika'da "istenmeyen kişi" ('persona non grata') ilan edilmesini önerdi.

MESSİ'YE SERT SÖZLER

María Clemente García, yaptığı açıklamasında Messi için şu sözleri dile getirdi: "Messi'nin hareketi sadece bariz bir küçümseme değil, aynı zamanda ulusal kimliğimize hakaret teşkil eden bir davranış.

Ulusal bayrağımızı oluşturan renklere karşı da saygısızlık gösterdi."